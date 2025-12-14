본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"미취업 청년 5명 중 1명, 3년 넘게 일자리 못 구했다"

김은하기자

입력2025.12.14 09:45

시계아이콘01분 25초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

장기 미취업 비중 역대 최고치 기록
노동시장 진입 지연 연금 가입에도 영향

국내 청년층의 노동시장 진입이 갈수록 늦어지면서 장기간 일자리를 구하지 못하는 미취업 상태가 구조화되고 있는 것으로 나타났다. 구직 장기화와 불안정한 첫 일자리는 '쉬었음' 인구와 니트(NEET 구직활동을 하지 않고 쉬는 청년을 일컫는 신조어) 확대를 부추기고, 국민연금 가입 지연으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

"미취업 청년 5명 중 1명, 3년 넘게 일자리 못 구했다" 서울의 한 대학교에서 학생들이 취업 게시판을 살펴보고 있다. 연합뉴스
AD

국민연금연구원이 발표한 자료에 따르면, 올해 기준 15~29세 미취업 청년 가운데 3년 이상 취업하지 못한 비율은 18.9%로 집계됐다. 관련 통계가 집계된 이후 가장 높은 수치다. 해당 비중은 2015년 15.5%에서 10년 사이 3.4%포인트 상승했다. 미취업 청년 5명 중 1명가량이 장기 미취업 상태에 놓여 있는 셈이다.


청년층의 구직 기간이 길어진 배경으로는 노동시장 구조 변화와 진입 전략의 변화가 동시에 작용한 것으로 분석된다. 국내 대학 진학률은 2015년 67.5%에서 2025년 76.3%까지 높아졌고, 첫 취업까지 걸리는 평균 기간도 늘어나는 추세다. 전체 청년층의 첫 취업 소요 기간은 2020년 평균 10.0개월에서 올해 11.5개월로 증가했다. 대졸 이상 청년의 경우 같은 기간 7.2개월에서 8.8개월로 길어졌다.


경제활동에 참여하지 않는 청년층 가운데 별다른 사유 없이 쉬고 있다고 응답한 인구 역시 빠르게 늘고 있다. '쉬었음' 상태의 청년은 2015년 39만3000명에서 지난해 59만 명으로 증가했다. 비경제활동 청년 중 쉬었음으로 분류된 비중은 같은 기간 6.6%에서 12.4%로 확대됐다. 2020년에는 10%를 넘어선 이후 감소세가 뚜렷하지 않은 상황이다.

"미취업 청년 5명 중 1명, 3년 넘게 일자리 못 구했다" 지난달 부산시청에서 열린 2025 부산청년 글로벌 취업박람회에서 청년구직자들이 현장 면접과 상담하고 있다. 연합뉴스

이 같은 흐름은 학업이나 구직 활동을 하던 청년들이 노동시장과 교육·훈련 모두에서 이탈해 장기간 비활동 상태로 머무를 가능성이 커지고 있음을 보여준다. 쉬었음 인구 상당수가 경제활동이나 직업훈련에 참여하지 않는 니트 상태로 전환될 수 있다는 점에서 우려가 제기된다.


첫 일자리의 질 역시 청년층의 노동시장 정착을 어렵게 만드는 요인으로 지목된다. 한국고용정보원 분석에 따르면 청년층이 처음 취업한 일자리 중 계약직 비중은 2020년 33.0%에서 2025년 37.5%로 상승했다. 시간제 일자리 비중도 같은 기간 21.0%에서 25.0%로 늘었다.


임금 수준도 기대에 미치지 못했다. 지난해 기준 첫 일자리 월평균 임금이 200만 원 이상이라는 응답은 32.0%에 그쳤다. 전체의 68.0%는 월 200만 원 미만을 받는 것으로 조사됐다. 청년층의 근로시간이 전 연령 평균의 94.9% 수준임에도, 월 임금 총액은 69.6%에 불과한 것으로 나타났다.


이로 인해 첫 직장을 비교적 짧은 기간 안에 떠나는 사례도 적지 않았다. 첫 일자리 이탈 사유로는 보수와 근로시간 등 근로 조건에 대한 불만이 가장 높은 비중을 차지했고, 계약 기간 종료가 그 뒤를 이었다.


쉬었음 청년 중 남성 비중은 55.8%로 여성(44.2%)보다 높았으며, 쉬었음 상태가 2년 이상 지속되는 비율 역시 남성이 더 높은 것으로 나타났다.


지금 뜨는 뉴스

AD

청년층의 취업 지연과 쉬었음 상태가 지속될 경우 국민연금 가입 시점이 늦어지고, 이는 장기적으로 노후 소득 보장 수준에도 영향을 미칠 수 있다는 지적이다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기