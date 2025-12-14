본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

구내식당에서 이걸 먹는다고?… '깐부회동' 메뉴 급식으로 나온다

김현정기자

입력2025.12.14 18:01

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

현대그린푸드 'AI깐부 콜라보 세트'
깐부치킨과 협업해 사업장 110곳에 제공

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 먹었던 '깐부회동' 메뉴를 앞으로 구내식당에서도 맛볼 수 있게 됐다.


현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드는 'AI 깐부 콜라보 세트'를 단체급식 메뉴로 선보인다고 14일 밝혔다. 이번 메뉴 출시는 치킨 프랜차이즈 깐부치킨과 협업으로 이뤄졌다.

구내식당에서 이걸 먹는다고?… '깐부회동' 메뉴 급식으로 나온다 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 10월 30일 저녁 서울 삼성동 깐부치킨에서 '치맥' 회동을 하고 있다.
AD

앞서 지난 10월 30일 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사 기간 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 깐부치킨 매장서 '치맥(치킨+맥주) 회동'을 가진 바 있다. 이후 깐부치킨은 식스팩 치킨+크리스피 순살치킨+치즈스틱을 모은 'AI 깐부 세트'를 출시했다.


이번에 현대그린푸드가 선보이는 메뉴는 당시 황 CEO, 이 회장, 정 회장이 먹었던 메뉴를 단체급식 1인분으로 재현했다. 통다리와 통날개로 구성된 치킨 식스팩 두 조각과 크리스피 순살 치킨 두 조각, 치즈스틱 두 개, 음료 등으로 구성됐다. 현대그린푸드 측은 매장에서 판매하는 메뉴와 동일한 맛을 구현하려 자사 조리인력을 깐부치킨 본사로 파견해 조리법을 전수받았고, 깐부치킨 매장에 공급되는 것과 동일한 식자재를 매입해 사용한다고 설명했다.


메뉴는 이달 24일까지 전국 단체급식 사업장 약 110곳에서 순차적으로 선보인다. 전국 600여 곳의 단체급식 사업장을 대상으로 기획 메뉴 제공을 희망하는지 여부를 신청받아 대상을 선정했다. 현대그린푸드는 이번 협업으로 깐부치킨에서 매입한 식자재 금액의 5%를 '굿네이버스'를 통해 결식아동에게 기부할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현대그린푸드 관계자는 "이전에도 '만석닭강정', '본가스시', '한솔냉면' 등 다양한 외식 브랜드와 협업해 이색 메뉴를 선보였다"며 "트렌드에 민감한 젊은 직원들에게 높은 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기