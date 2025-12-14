본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

농협금융, 스포츠단 납회식 열고 선수단 격려

오규민기자

입력2025.12.14 10:11

시계아이콘00분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

농협금융지주가 지난 12일 서울 중구 소재 컨퍼런스룸에서 '2025 농협금융 스포츠단 납회식'을 개최하고 농협금융 스포츠단 소속 선수들을 격려하는 자리를 가졌다고 밝혔다.


농협금융은 계열사별로 테니스팀, 소프트테니스팀, 남자골프팀(농협은행)과 NH pay 당구단(농협카드), 여자프로골프단(NH투자증권)을 운영 중이다. 이날 행사는 올 한 해 동안 NH농협금융의 브랜드 가치 제고에 기여한 선수단을 격려하는 등 경영진과의 소통을 위해 마련됐다.


농협은행은 1959년 소프트테니스팀, 1974년 테니스팀을 창단한 이래 비인기 스포츠종목 육성과 활성화에 기여했다. NH투자증권 여자프로골프단 역시 올 한해 KLPGA 대회에서 꾸준히 우수한 성적을 거두었다.

농협금융, 스포츠단 납회식 열고 선수단 격려 12일 서울 소재 컨퍼런스룸에서 '2025 NH농협금융 스포츠단 납회식'을 개최했다. 이찬우 농협금융지주 회장(앞줄 왼쪽에서 여섯 번째)이 농협금융 스포츠단 선수 및 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. 농협금융지주
AD

농협금융은 직접 스포츠대회를 열어 해당 종목 저변 확대에도 이바지하고 있다. NH투자증권은 '레이디스챔피언십'을 17회째 개최하고 있으며, 농협은행은 국제대회인 'ITF국제여자테니스투어 대회'를 개최하고 있다. 농협카드는 프로당구 타이틀스폰서 대회를 2020년부터 개최하고 있다.


농협금융 소속 스포츠선수들은 바쁜 일정 중에도 스포츠를 활용한 사회공헌 활동에도 최선을 다하고 있다. 어린이 꿈나무, 결손가정, 농어촌 소재 학교 등을 방문해 레슨과 스포츠 용품을 후원하고 있다. NH투자증권은 올해 '레이디스챔피언십' 대회에서 5홀(PAR3) 버디 기록 시 쌀 기부 이벤트를 진행했으며, 42개의 버디를 기록해 농협쌀 4200㎏을 취약계층 대상으로 기부했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이날 이찬우 농협금융지주 회장은 "농협금융을 대표하는 선수단 여러분의 땀과 노력은 승패를 떠나 농협의 위상을 높이고, 전국 농협인의 자랑이 된다" 며 "농협금융 임직원들도 선수단 여러분의 스포츠 정신을 가슴에 담고 부단히 노력하여 농업?농촌에 기여하고 국민에게 사랑받을 수 있는 금융그룹이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기