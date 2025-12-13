본문 바로가기
'천원의 약속' 지키던 '영철버거'…이영철씨 별세

구나리기자

입력2025.12.13 19:21

매년 2000만원 장학금까지 전달
폐업하자 학생들 기금 모아 재개업

고려대 명물 '영철버거'를 운영했던 이영철씨가 사망했다. 향년 58세.


13일 대학가에 따르면 이씨는 이날 세상을 떠났다. 그동안 폐암으로 투병해온 것으로 전해졌다. 빈소는 서울 성북구 안암동 고려대병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 15일 오전 6시 30분, 장지는 서울시립승화원이다.

'천원의 약속' 지키던 '영철버거'…이영철씨 별세 고려대 명물 '영철버거'를 운영하던 이영철씨가 13일 사망했다. 연합뉴스
이씨는 어려운 가정형편 탓에 초등학교도 제대로 나오지 못하고 10세부터 중국집·군복공장·막노동판 등을 전전했다. 2000년 무렵 신용불량자라는 딱지를 안고 수중에 단돈 2만2000원만 남은 상황에서 고려대 앞에 손수레를 놓고 1000원짜리 버거를 만들어 팔기 시작했다. 핫도그 빵 사이에 고기볶음, 양배추, 소스 등을 넣은 투박한 방식의 '스트리트 버거'였지만, 값싼 가격에 학생들의 허기를 채워주며 '고려대 명물'로 떠올랐다. 이후 가게를 차렸으며, 2005년쯤에는 40개 가맹점을 거느리기도 했다.


이씨는 당시 버거에 들어가는 돼지고기를 등심으로 바꿨을 때도 가격을 올리지 않았다. 양배추와 청양고추 등 원재료 가격이 치솟아 버거 하나를 팔면 무려 200원의 적자가 났을 때도 '1000원' 판매가를 지켰다.


2004년부터는 학생들에게 보답하고자 고려대에 매년 2000만원을 기부해 형편이 어려운 학생들에게 '영철 장학금'을 지급했다. 정기 축제 때마다 영철버거 수천개를 무료로 나눠주기도 했다.


2009년 인근에 비슷한 가격대의 다양한 먹거리 가게가 들어서면서 영철버거도 메뉴 고급화 등을 시도하다 결국 재정난에 직면해 2015년엔 결국 폐업하고 말았다. 그러자 고대생들은 '영철버거 살리기'에 돌입했다. 당시 '영철버거 크라우드펀딩'에 총 2579명의 고대생이 참가했다. 당초 목표 금액은 800만원이었지만, 하루 만에 2000만원을 모금한 것도 모자라 한 달 동안 6811만5000원을 모았다. 이 돈은 이씨에게 전달돼 가게 보증금 등 영철버거 부활의 종잣돈으로 쓰였다.


이씨의 부고 소식이 알려진 뒤 고려대 영어교육과 출신 KBS 아나운서 최승돈을 비롯해 고려대 동문의 애도 물결이 이어지고 있다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

