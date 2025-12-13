본문 바로가기
北, 러 파병부대 귀국 환영식…김정은 "9명 안타까운 희생"

우수연기자

입력2025.12.13 11:24

북한이 러시아 쿠르스크 지역에 파병돼 지뢰 제거 등 임무를 수행한 공병부대의 귀국 환영식을 개최했다. 김정은 국무위원장은 이 자리에 참석해 공로를 치하하며 희생자들을 추모했다.


북한 관영 조선중앙통신은 13일 "해외 작전지역에 출병하였던 조선인민군 공병부대 지휘관, 전투원들이 부과된 군사 임무를 완수하고 승리의 개가 드높이 귀국했다"며 전날 평양 4·25 문화회관 광장에서 '제528공병연대'를 위한 환영식이 진행됐다고 보도했다.


김 위원장은 연설에서 "지난 5월 28일 조직된 연대는 8월 초에 출병하여 전우들이 목숨 바쳐 해방한 러시아 연방 쿠르스크주에서의 공병 전투 임무 수행에서 혁혁한 전과를 쟁취했다"고 치하했다.


그는 "몇 년이 걸려도 정복하기 힘든 방대한 면적의 위험지대가 불과 3개월도 안 되는 짧은 기간에 안전지대로 전변되는 기적"을 이룩했다고 이들의 공훈을 평가했다. 이들의 전과에는 "통신병들과 군의일군들의 헌신적인 투쟁공적도 안받침(뒷받침)돼 있다"고 부연했다.


이어 "(공병부대의) 고귀한 피와 땀, 바친 값비싼 희생은 영원히 헛되지 않을 것"이라며 "비록 9명의 안타까운 희생이 있었지만 공병연대의 지휘관, 병사들 모두가 돌아와 주어 감사한 마음을 재삼 표하는 바"라고 언급했다.


또 "우리 군인들의 숭고한 사상 감정은 그 어느 나라 군대도 따를 수 없다"며 "도저히 가늠할 수 없는 무진한 정신적 종심을 가진 이런 혁명군대와는 아무리 첨단무기로 장비한 서방의 무장 악당들도 감히 대적할 수 없다"고 덧붙였다.


北, 러 파병부대 귀국 환영식…김정은 "9명 안타까운 희생" 북한 조선중앙통신은 지난 12일 평양 4·25문화회관 광장에서 '제528공병연대'를 위한 환영식이 진행됐다고 보도했다. 연합뉴스 제공
환영식은 지난 9∼11일 진행된 노동당 전원회의 참석자들과 국방성, 인민군 대연합부대 지휘관들, 장병과 평양 시민, 파병부대 가족 등이 자리한 가운데 진행됐다.


김 위원장은 공병연대에 자유독립훈장 제1급 수여를 선포했으며, 전사한 전투원 9명에게는 '공화국영웅' 칭호와 국기훈장 제1급, 전사의 영예훈장 제1급을 내렸다. 그는 4·25문화회관 중앙홀 '추모의 벽'에 있는 전사자 초상에 훈장을 달아주고 헌화·묵상했다. 파병부대 귀국을 축하하는 공연과 환영 연회도 진행됐다.


앞서 북한은 지난해 10월부터 우크라이나군이 점령한 러시아 쿠르스크에 특수부대를 파병해 탈환 작전에 참여했다. 이어 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기의 올해 6월 방북 당시 지뢰 제거를 위한 공병 병력 1000명과 인프라 재건을 위한 2개 여단 규모 군사 건설 인력 5000명을 추가 파견하기로 결정했다.


북한의 공병 추가 파병 결정은 당시 러시아 측 발표로만 알려졌었다. 북한은 이에 대해 침묵해오다 이번에 귀국 환영식을 계기로 공병 파병 사실과 기간, 전사자 규모 등을 구체적으로 공개했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
