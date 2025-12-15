본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

폭발 직전의 정지…도경수가 만든 ‘공백의 긴장’[라임라이트]

이종길기자

입력2025.12.15 08:00

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한 박자 늦춘 폭력이 만든 요한의 얼굴

폭발 직전의 정지…도경수가 만든 ‘공백의 긴장’[라임라이트] 배우 도경수[월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공]
AD

"유치원생이 친구를 놀리듯이 웃어보자 생각하고 연기했다. 제 안에 그런 야비한 웃음이 있을 줄 몰랐다(웃음)."


디즈니+ 시리즈 '조각도시'에서 요한을 연기한 배우 도경수의 회고다. 요한은 권력자들의 범죄를 뒤집어쓸 '희생양'을 물색하고, 사건의 증거를 조작하는 냉혈한이다. 주인공 태중(지창욱)도 그런 방식으로 감옥에 보내진 뒤, 요한의 손에서 놀잇감처럼 소비된다.


도경수는 요한을 단순하게 반응하는 인물로 설정했다. 그는 "살인이나 증거 조작은 어떤 결단의 결과가 아니다"라며 "좋아하는 일을 반복하듯 자연스럽게 이어지는 행동으로 봤다"고 설명했다.


가해의 출발점 역시 트라우마나 비극으로 설정하지 않았다. 태어날 때부터 살인을 즐기는 인물이라고 여겼다. 도경수는 "복잡하게 해석하면 오히려 캐릭터가 설명적으로 보일 것 같았다"고 말했다.


담대한 시도의 배경에는 넷플릭스 다큐멘터리 '고양이는 건드리지 마라: 인터넷 킬러 사냥'이 있었다. 온라인에 잔혹한 영상이 떠돌자 네티즌들이 자발적으로 범인을 추적하는 과정을 담은 범죄 다큐멘터리다. 도경수는 "일반적인 현실과 다르게 살아가는 사람들이 꽤 많더라"라며 "그렇게 생각하니까 요한만의 세계를 상상하는 데 도움이 됐다"고 밝혔다.


폭발 직전의 정지…도경수가 만든 ‘공백의 긴장’[라임라이트] 디즈니+ 시리즈 '조각도시' 스틸 컷

요한은 범죄를 저지르기보다 구경하고 조립하는 인물에 가깝다. 수많은 CCTV 화면 앞에서 태중을 비롯한 인물들의 동선을 계산하면서 해맑은 표정을 짓는다. 범죄자들을 모아 잔혹한 레이싱 대회를 열 때도, 장검을 휘두르며 자객들을 죽일 때도 놀이에 심취한 아이처럼 즐거워한다.


설득력 있는 표현이다. 아동 심리학에는 '냉담-무감정 성향(Callous-Unemotional traits)'이라는 개념이 있다. 공감 능력이 현저히 낮고, 타인의 고통에 죄책감을 거의 느끼지 못하는 특성을 말한다.


2014년 발표된 포괄적 연구에 따르면 이런 성향은 유전적 요인의 영향이 크며, 일반적인 행동 장애보다 더 심각하고 지속적인 반사회적 행동으로 이어질 위험이 크다. 다른 사람이 공포를 느끼는 상황에서 편도체 반응이 낮게 나타난다는 신경과학적 특징도 확인됐다. 편도체는 공포와 위협을 감지해 즉각적인 감정 반응과 회피 행동을 유도하는 뇌의 부위다.


도경수는 이런 특성을 요한의 행동 리듬으로 구체화했다. 상대를 압박할 때는 아이가 반응을 떠보듯 접근하다가, 감정이 확인되는 순간에야 다음 행동으로 옮겼다. 무감각한 태도와 한 박자 늦은 폭력의 리듬을 의도적으로 유지해, 요한을 더욱 섬뜩한 존재로 만들었다.


도경수는 "요한에게는 즉각적으로 감정을 터뜨리는 장면이 거의 없다"고 말했다. 그는 "분노 역시 차분함을 유지하다가 한순간 폭발하는 구조"라며 "그 사이에 정지된 듯한 공백을 의도적으로 두었는데, 연기하면서 감정이 올라와도 일부러 눌러 평평하게 만들려고 했다. 연기의 리듬과 호흡을 결정짓는 중요한 지점이었다"고 설명했다.


폭발 직전의 정지…도경수가 만든 ‘공백의 긴장’[라임라이트] 디즈니+ 시리즈 '조각도시' 스틸 컷

그 순간을 포착해 감정의 강약을 조절하는 일 또한 만만치 않은 과제였다. 도경수는 "감정의 농도를 어떻게 잡느냐가 요한을 요한답게 만드는 핵심이었다"며 "캐릭터에 설득력을 부여하기 위해 치열하게 고민했다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

11년 차 배우가 된 지금도, 그의 접근 방식은 달라지지 않았다. 도경수는 "데뷔 초에는 겁이 나서 표현을 주저했다면, 지금은 감정에 집중할 수 있는 폭이 약간 더 넓어졌다"며 "그 차이가 연기를 조금은 자유롭게 만들었다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기