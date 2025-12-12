경찰, '개인정보 유출' 쿠팡 나흘 연속 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이날 10시간 동안 압색 진행

경찰이 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡을 나흘 연속 압수수색했다.

서울경찰청 사이버수사과는 12일 오후 7시께 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 집행 중지했다고 밝혔다. 이날 압수수색은 전담팀 11명을 동원해 오전 9시30분께부터 약 10시간 동안 진행됐다.

서울 송파구 쿠팡 본사에서 압수수색을 마친 경찰 관계자들이 상자를 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

AD

경찰은 지난 9일 압수수색에 착수한 이후 매일 10시간가량 본사를 압수수색 중이다. 쿠팡의 디지털 자료가 방대한 만큼 13일에도 계속될 가능성이 있다.

경찰은 확보 자료를 바탕으로 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 전직 직원의 행방을 쫓는 한편, 쿠팡 내부 관리시스템의 기술적 취약성을 따져볼 예정이다.





AD

앞서 경찰은 지난달 25일 고소장 접수를 시작으로 수사에 착수했으며, 유출된 개인정보는 이름·전화번호·주소 등 기본 정보가 포함된 약 3370만명 규모로 알려졌다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>