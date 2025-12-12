영암군, 농진청 평가 우수 평가…농촌진흥기관 위상 높여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무화과·탄소농업 등 성과

영암군이 전남 농촌진흥사업 중앙 우수농업기술센터 우수상을 수상했다. 영암군 제공

전남 영암군농업기술센터가 농촌진흥청 주관 평가에서 우수한 성과를 인정받으며 지역 농촌진흥기관의 위상을 높였다.

센터는 지난 11일 농촌진흥청의 '2025년 우수 지방농촌진흥기관 평가'에서 우수상을 수상했다.

이는 지난달 25일 열린 농촌자원사업 우수사례 경진대회 우수상에 이은 연속 수상이다.

이번 평가는 전국 농업기술센터를 대상으로 농촌진흥사업 종합 역량을 ▲기술보급 기반 확대 노력 ▲신기술 확산 실적 ▲농촌자원 활성화 ▲농업재해 대응 ▲융복합 협업 프로젝트 이행 ▲중앙-지방 업무지원 협력도 등 9개 지표로 종합 심사해 이뤄졌다.

영암은 ▲무화과 현장기술지원단 설치 ▲탄소중립농업학교 운영 ▲영암쌀 품종 개발 ▲무화과 연구사업 및 병해충 예방 협력 등 전 평가 분야에서 고른 실적을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

특히 전국 최대 재배면적을 자랑하는 특화작목 무화과를 대상으로 2개년 사업을 추진하며, 기술보급 블렌딩 협력모델 시범사업을 통해 청무화과 재배면적 확대와 데이터 기반 스마트농업 표준모델 구축에 나서고 있다.

아울러 중앙-지방 협력을 통해 무화과 연구개발과 병해충 예방, 영암쌀 품종 개발 사업도 함께 추진하며 지역 농업 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다.





이정 영암군농업기술센터 소장은 "영암 농업의 지속가능한 발전을 위해 전 직원이 한마음으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 현장 애로 해결과 농가소득 향상을 위해 과학기술 기반 농업지도를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

