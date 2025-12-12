무시한다는 이유로…술 마시다 흉기 구매해 지인 살해한 50대 체포(종합)

자신을 무시한다는 이유로 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.
강원 원주경찰서는 살인 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 12일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 8시 10분께 원주시 명륜동 한 식당에서 지인 50대 B씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는다.
그는 술을 마시던 중 평소 사이가 좋지 않던 B씨를 살해하기로 마음먹고 식당에서 2㎞가량 떨어진 마트에서 흉기를 구매해 범행했다.
식당 주인이 경찰에 A씨를 신고하자 그는 곧장 택시를 타고 도주했으나 택시 기사의 신고로 전날 오후 8시 30분께 원주시 단계동 한 주점 인근에서 긴급체포 됐다.
조사 결과 A씨는 택시에 탑승한 뒤 "흉기로 사람을 찔렀다"며 횡설수설하는 모습을 보였고, 이를 수상히 여긴 택시 기사가 A씨를 내려준 뒤 곧장 경찰에 신고하면서 검거가 이뤄졌다.
그는 경찰에 B씨가 자신을 무시해 범행했다는 취지로 진술했다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 동기를 조사하는 한편 이날 오후 구속영장을 신청할 방침이다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
