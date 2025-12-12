“우리가 마시는 물은 우리가 지킨다”… 양산시, 주민과 함께 밀양댐 상수원보호구역 정화활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협력기반 환경정화활동



청정 상수원 조성 앞장

경남 양산시는 지난 11일 밀양댐 상류지역인 원동면 단장천 일대에서 주민과 함께하는 환경정화활동을 실시했다.

밀양댐 상수원보호구역 정화활동. 양산시 제공

이번 정화활동은 지난 11월에 열린 '배내골 사과축제' 이후 방문객이 증가함에 따라 늘어난 쓰레기를 수거해 수질 오염을 예방하고, 깨끗한 상수원보호구역 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

이날 정화활동에는 양산시 수질관리과, 원동면행정복지센터, 지역주민 등 약 60여명이 참여해 상수원보호구역 내에 방치된 각종 쓰레기를 수거하는 작업이 중점적으로 진행됐다. 이를 통해 축제 이후 증가한 생활쓰레기를 신속히 정리하고, 지역 환경을 회복하기 위한 기반을 마련했다.

이번 정화활동을 통해 상수원보호구역의 수질 개선은 물론 주변 생활환경이 더욱 쾌적해질 것으로 기대된다. 아울러 주민과 지방자치단체가 협력하여 정화 활동을 추진한 만큼 환경보전에 대한 공동체 의식도 더욱 강화될 것으로 평가된다.





이상미 수질관리과장은 "이번 정화활동은 주민과 양산시가 힘을 모아 지역 환경을 개선한 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 지역사회와 협력해 지속가능한 환경보전 활동을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

