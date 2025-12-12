대전시, 알레르기 질환 경각심 '아토피·천식 그림 공모전' 전시회

아이들의 시선으로 담아낸 알레르기 질환에 대한 이해와 공감
갤러리 유원에서 12~14일까지 총 41점 시민들에게 공개
대전시가 '제 3회 그림 공모전'의 수상작 전시회 및 시상식을 개최한다.
이번 전시회는 아토피와 천식 같은 알레르기 질환에 대한 시민의 관심을 높이고 예방과 관리의 중요성을 알리기 위해 올해 6월~9월까지 진행했다.
이번 전시회는 대전 중구 소재 갤러리 유원에서 12일부터 14일까지 3일간 진행되며 유치부·초등부·중고등부 등 다양한 연령대에서 참여한 312점의 작품 중 우수작으로 선정된 41점의 작품들이 시민들에게 공개한다.
작품들은 '건강한 피부', '숨쉬기 편한 일상', '알레르기 예방의 중요성' 등을 창의적으로 표현해 알레르기 질환에 대한 이해를 높이고 경각심을 일깨운다.
특히 12일 전시회 개막과 함께 시상식이 열려 ▲대상 ▲최우수상 ▲우수상 ▲장려상 등 분야별 수상자에게 상장이 수여된다. 수상작은 전시회 기간 동안 일반 시민에게 개방되며, 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
한종탁 대전시 체육건강국장은 "아토피와 천식 같은 알레르기 질환은 예방과 관리가 무엇보다 중요한 만큼, 시민들이 일상 속에서 관심을 갖고 실천할 수 있도록 이번 전시회가 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 알레르기 없는 도시를 조성하기 위해 다양한 교육·홍보 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>