본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

동명대학교, 유기동물 돕는 ‘제1회 동숲 아나바다 펫스티벌’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 09:02

시계아이콘00분 32초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

반려·비반려인 함께 즐기는 지역 연계 반려문화 축제… 학생 주도 RISE 사회공헌 행사

대학 캠퍼스가 온기로 가득 찼다.


부산의 반려동물 친화대학인 동명대학교가 교내에서 풍성한 반려문화 종합축제를 마련한다.


동명대는 12일 교내 반려견 놀이터 '동숲'에서 지역사회와 함께하는 특별한 반려동물 문화행사인 '제1회 동숲 아나바다 펫스티벌'을 개최한다.


이번 펫스티벌은 이날 오후 1시부터 5시까지 진행되며 ▲반려용품 나눔·교환 ▲행동전문가 특강 ▲레크리에이션 ▲웰컴키트 제공 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.


특히 ▲반려동물과 보호자가 함께 참여하는 게임 ▲반려동물 퀴즈 ▲반려동물 장기자랑 등 참여형 프로그램이 마련돼 축제 분위기를 더욱 돋울 예정이다.


또 올바른 반려예절 교육과 일상 속 환경보호 실천 활동을 체험할 수 있는 프로그램도 운영해 반려인뿐만 아니라 비반려인도 함께 교감할 수 있는 건강한 반려문화 조성에 기여할 전망이다.


이번 행사는 지역과 함께하는 사회공헌형 RISE 사업의 하나로 진행, 모든 프로그램은 동명대 재학생들이 직접 기획하고 운영한다.


동명대학교 반려동물대학 김도경 학장은 "이번 축제는 대학이 지역사회에 개방한 공유캠퍼스의 대표적 사례로, 학생들의 실무 역량 강화는 물론 반려문화 정착에도 큰 의미를 가진다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

행사 참여를 희망하는 시민은 당일 현장에서 선착순으로 기부물품을 등록하면 된다.

동명대학교, 유기동물 돕는 ‘제1회 동숲 아나바다 펫스티벌’ 개최 제1회 동숲 아나바다 펫스티벌 포스터.
AD



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기