김성환 장관, 해남 찾아 "AI 시대 전력난, 해법은 햇빛"

명현관 군수 "5.4GW 단지 막는 건 규제"…현장 애로 직소
김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 전남 해남 솔라시도를 찾아 '기후에너지 현장대응 추진단' 출범식을 주재하며 지역 기반 탈탄소 정책의 새 장을 열었다.
이날 출범식에서 명현관 해남군수는 '솔라시도 AI 에너지 미래도시' 청사진을 제시했다. 명 군수는 5.4GW(기가와트) 규모의 대규모 태양광 발전단지 구축 계획을 보고하며 "대규모 AI 인프라를 안정적으로 운영하기 위해서는 충분한 재생에너지 전력 확보가 필수적"이라고 강조했다.
명 군수는 현장의 목소리를 전달하는 데도 주력했다. 그는 재생에너지 사업 추진 과정에서 인허가 지연, 전력 계통연계 한계, 환경평가 장기화 등의 애로사항이 반복되고 있다며 "정부 차원의 적극적인 지원이 절실하다"고 호소했다.
김 장관은 이번 추진단 출범을 계기로 전국 지방·유역환경청을 중심으로 권역별 기후·에너지 현안을 발굴하고, 공공·민간 협업체계를 통해 탈탄소 생태계 조성을 체계적으로 추진하겠다는 방침을 밝혔다. 규제 개선방안도 함께 마련할 예정이다.
출범식을 마친 뒤 김 장관과 명 군수는 솔라시도 산이정원, 태양광발전소 운영센터, 태양의 정원, RE100 산업단지 예정지를 차례로 둘러보며 해남 지역의 재생에너지 인프라 현황과 확장 가능성을 직접 점검했다.
명 군수는 "RE100 전용 산업단지가 조성되면 국가 산업경쟁력 강화에도 크게 기여할 것"이라며 "각 기관과의 긴밀한 협력을 통해 솔라시도 일대를 AI-재생에너지 융합 생태계로 발전시키고, 국가 신산업의 거점으로 성장할 수 있도록 준비해 나가겠다"고 밝혔다.
