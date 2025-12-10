본문 바로가기
[뉴욕증시]FOMC 경계감 속 혼조세 마감…다우 0.38% ↓

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.10 06:13

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 9일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 투자자들이 하루 앞으로 다가 온 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 대기, 관망세를 나타내면서 증시는 뚜렷한 방향성을 보이지 않았다. 다만 Fed가 통화완화 속도 조절에 신중한 태도를 보일 경우 위험 선호 심리가 위축될 수 있다는 경계감도 고개를 들었다.


[뉴욕증시]FOMC 경계감 속 혼조세 마감…다우 0.38% ↓
이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 179.03포인트(0.38%) 하락한 4만7560.29에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 6포인트(0.09%) 내린 6840.51, 기술주 중심의 나스닥지수는 30.582포인트(0.13%) 상승한 2만3576.486에 거래를 마쳤다.


Fed는 이날부터 이틀간 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 현재 연 3.75~4.0%인 기준금리를 결정한다. 시장에서는 9월과 10월에 이어 3연속 기준금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 높게 점치고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 현재 금리 선물 시장은 이번 회의에서 0.25%포인트 인하 가능성을 87.4% 반영하고 있으며, 동결 가능성은 12.6%다.


시장의 관심은 금리 인하 여부보다 향후 통화정책 경로에 대한 Fed의 메시지에 쏠려 있다. 미국 고용이 둔화되는 가운데 물가는 여전히 Fed 목표치인 2%를 웃도는 상황에서, FOMC 내부에서도 추가 인하와 동결을 두고 의견이 엇갈리고 있기 때문이다. 금리 인하가 단행되더라도 위원들의 의견 일치 여부, 내년도 금리 전망이 담긴 점도표의 매파적(통화긴축 선호) 강도 등이 핵심 관전 포인트로 꼽힌다. 금리 결정 직후 열리는 제롬 파월 Fed 의장의 기자회견에도 시장의 이목이 집중된다.


이토로의 브렛 켄웰 미국 투자 애널리스트는 "지금으로선 금리 인하가 거의 확실시되지만 Fed의 경제 전망과 제롬 파월 Fed 의장의 발언이 시장 반응에 큰 영향을 미칠 것"이라며 "최근 증시와 가상자산이 하락세를 보인 후 위험 선호 투자자들은 Fed가 최근 반등에 찬물을 끼얹기 보다는 연말 랠리르 위한 기름을 부어주길 기대한다"고 분석했다.


세븐스 리포트의 톰 에세이 설립자는 "금리 인하가 이번 회의에서 사실상 가장 중요하지 않다고 해도 과언이 아니다"라며 "시장은 Fed가 금리 인하를 지속할 것이란 신호를 보낼지, 금리 인하 사이클을 중단한다는 신호를 보내지 않을지에 훨씬 더 많은 관심을 갖고 있다"고 진단했다.


이날 공개된 고용 지표도 Fed의 금리 인하 전망을 뒷받침했다. 미 노동부가 발표한 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 구인건수는 9월 765만8000건, 10월 767만건으로 집계됐다. 9월고 10월 수치 모두 전월 대비 증가했다. 구인 건수가 늘었지만 동시에 해고 역시 증가했다. 자발적 퇴직은 294만1000건(퇴직률 1.8%)으로 전월(312만8000건, 2.0%)보다 줄었고, 비자발적 퇴직인 해고는 185만4000건(해고율 1.2%)으로 전달(178만1000건, 1.1%) 대비 증가해 2023년 초 이후 가장 많은 수준을 기록했다. 일자리를 스스로 그만두는 근로자는 줄어드는 반면 해고는 증가하는 양상이다. 이는 구인 건수 자체는 늘었지만 기업들이 관세 정책 영향, 비용 상승, 경기 불확실성 등에 대비해 신규 채용에 더욱 신중해지고 근로자들 역시 노동시장 상황을 보다 부정적으로 보고 있음을 시사한다.


블룸버그 이코노믹스의 스튜어트 폴 이코노미스트는 "10월 JOLTs 보고서를 세부적으로 보면 노동 수요가 겉으로 드러난 수치보다 상대적으로 더 부진한 모습"이라며 "Fed가 노동시장을 현재 인플레이션 압력의 원천으로 보진 않을 것"이라고 분석했다.


월가에서는 FOMC 결과에 따라 주식, 국채 시장의 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다.


ING의 빈센트 주빈스 수석 투자 전략가는 "현재 세계 채권 시장의 긴장을 고려할 때 이번 Fed 회의는 잠재적으로 불에 기름을 부을 수 있다"며 "투자자들은 오라클과 브로드컴의 실적도 매우 면밀히 주시할 것이다. 이번 주에는 많은 것이 걸려 있다"고 말했다.


오라클은 11일, 브로드컴은 12일 실적을 공개할 예정이다.


미 국채 금리는 강보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.18%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 2bp 오른 3.6%를 기록 중이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

