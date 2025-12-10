'닥종이', '외발뜨기'…한지 용어 국가표준 됐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역마다 달리 쓰던 제작 용어 통일

한지 관련 용어 제정 제안을 위한 전문가 자문 회의 모습

한지 제작에 쓰이는 용어가 국가표준(KS)으로 제정됐다.

국가유산청 국립문화유산연구원은 '한지 관련 용어 - 어휘'가 목재·제지산업 기술심의회 심의를 거쳐 산림청 고시를 통해 국가표준으로 제정됐다고 10일 밝혔다.

국립문화유산연구원은 2017년부터 '문화재 복원용 전통 한지의 품질기준 연구'와 '전통 재료 특성 규명 및 적용성 평가 연구'를 수행하며 지역과 제작자마다 용어를 달리 사용해 전승을 위한 기록화와 연구에 어려움이 있음을 확인했다.

연구원은 닥나무 인피섬유의 가공, 종이뜨기, 도침·염색 등 한지 제작 공정에서 사용되는 용어들의 표준화 연구를 시행해 2023년 5월 국가표준 제정안을 제안했다. 이후 국립산림과학원 전문위원회 검토, 예고 고시, 산림청 기술심의회, 국가기술표준원 표준회의를 거쳐 국가표준으로 제정했다.

'한지 관련 용어 - 어휘'에는 섬유 가공, 종이뜨기, 한지 가공 등 제작 절차와 관련한 용어, 정의, 종이뜨기 방법에 따른 분류별 명칭 등이 담겼다.





전문은 e-나라 표준인증에서 표준번호 'KS M 7010'으로 검색하면 확인할 수 있다.





