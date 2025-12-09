주한대사 배우자와 김치 담근 김혜경 여사 "김장은 유네스코 유산"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김 여사, 9일 주한대사 배우자 초청 김장

"남편이 제일 좋아하는 김치는 백김치"

김혜경 여사가 9일 서울 종로구 북촌 한식문화공간 이음에서 열린 주한대사 배우자 초청 김장 행사에서 김치에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

AD

김혜경 여사가 9일 'K푸드' 홍보를 위해 주한대사 배우자들과 함께 김장 행사를 가졌다. 김 여사는 참석자들과 직접 배추김치를 담그며 "김장은 유네스코 문화유산"이라고 알렸다.

김 여사는 이날 서울 종로구의 북촌 한식문화공간 '이음'에서 열린 주한대사 배우자 초청 김장 행사에 참여했다. 이번 행사는 K푸드 열풍 속 한국의 김장 문화를 세계에 널리 알리기 위해 마련됐다. 김치 명장인 이하연 명인과 일본, 프랑스 등 11개국의 주한대사 배우자들이 참석했다.

흰 두건에 파란 앞치마 차림으로 도착한 김 여사는 "김치가 아니라 김장으로 유네스코 문화유산에 등록이 됐다"며 "김치는 단순히 먹는 것인데, 김장은 가족들이 힘을 합치고 동네에서 잔치처럼 만드는 문화"라고 설명했다. 그러면서 "집집마다 다 다른 재료와 솜씨를 가지고 만드는 우리 김장을 여러분께서 다 같이 한번 경험해보면 좋겠다"고 전했다.

김장 직후 이뤄진 시식 행사에서는 김 여사가 직접 갓김치나 파김치 등 김치 종류를 설명하기도 했다. 특히 김 여사는 "백김치는 저희 남편인 대통령님의 '최애(가장 좋아하는)' 김치"라면서 "고춧가루도 안 들어가고 시원한 맛이 있어서 의외로 담그기 쉬울 것 같은데 어렵다. 아이들이나 외국인들은 쉽게 시식할 수 있는 장점이 있는 것 같다"고 말했다.





AD

그는 "김치라는 게 단순히 반찬으로 먹는 게 아니라 한국에서 여러 사람 모여서 공통 작업을 해서 만드는 과정에 따라 다 맛이 다르다"며 "여러 다른 문화에 계신 분들이 모여 같이 함께 익어가면 좋겠다는 생각을 해본다"고 얘기했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>