여수시, '2026 UN 기후주간' 범시민 준비위 출범

시민사회 주도 UN 기후주간 유치 준비 위한 협력체 구성

전남 여수시는 지난 8일 디오션호텔에서 '2026년 UN기후변화협약(UNFCCC) 기후주간' 대한민국 유치를 위한 범시민 준비위원회 출범식을 개최했다고 밝혔다.

이번 출범식은 여수시가 '2026 UN 기후주간' 국내 개최지로 선정됨에 따라 민간이 주도하는 전국적 지지 기반을 구축하고 시민 참여형 유치 활동을 본격화하기 위해 마련됐다.

지난 8일 여수 디오션호텔에서 '2026년 UN기후변화협약(UNFCCC) 기후주간' 대한민국 유치를 위한 범시민 준비위원회 출범식이 개최됐다. 여수시 제공

출범식에는 (사)탄소중립실천연대, 서울에코클럽, 여수시장애인재가연합회, 여수교육지원청, 바르게살기협의회, 여수언론인협회 등 300여 명의 시민사회단체와 기관 관계자들이 참석했다.

1부에서는 2025 탄소중립 환경활동가 양성 과정 수료식이 열려 시민 활동가들이 공식 수료증을 전달받았으며 이어 표창과 공로패 수여식이 진행됐다.

2부 본행사에서는 황재우 (사)탄소중립실천연대 명예이사장 및 류중구 동서포럼 상임대표의 인사말, 김영주 (사)탄소중립실천연대 공동대표의 범시민 준비위원회 설립 경과 발표, 문영수 여수시 탄소중립지원센터 연구실장의 '2026 UN 기후주간' 여수 유치 관련 설명 등이 이어졌다.

범시민 준비위원회는 선언문을 통해 2026 UN 기후주간 국내 유치를 지원하기 위한 시민 참여와 민·관 협력의 필요성, 기후위기 대응과 관련해 국제사회와의 협력과 기관 간 연대의 중요성 등을 담은 내용을 발표했다.

시 관계자는 "범시민 준비위원회는 기후주간 유치 준비 과정에서 민·관 협력을 위한 역할을 하게 될 것"이라며 "여수시는 앞으로도 유치를 위해 관계 기관과의 협의를 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





여수시는 정부·국제기구와 협의를 이어가고 있으며 UN기후변화협약은 12월 중 2026 UN 기후주간 개최국을 최종 발표할 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

