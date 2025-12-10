본문 바로가기
수출 신기록 쓰는 K전력…"기술·권리 확보는 숙제"[Why&Next]

대전=정일웅기자

입력2025.12.10 06:10

수정2025.12.10 07:12

AI 수요 증가에 인프라 투자액 급증
기술력 입증 'K전력', 수출 효자 부각
글로벌 선도기업은 특허로 시장 진입장벽
국내 기업은 해외 특허 확보에 소극적
"전력 수요 주요국 중심 기술 권리확보 중요"

수출 신기록 쓰는 K전력…"기술·권리 확보는 숙제"[Why&Next]
국내 전력기자재 시장에 수출 호황기가 찾아왔다. 2023년 기준 전력기자재 9개 핵심 품목이 차지하는 수출 비중은 전체의 1.7%로, 국내 '13대 수출산업'에 이름을 올렸다. 전력기자재 산업이 바이오헬스, 이차전지와 견줄 만한 신(新) 수출 동력으로 부상했다는 평가가 나온다.


다만 그간 국내 전력기자재 업계는 글로벌 선진사와 달리 주요국에서의 기술 권리(특허 등 지식재산권) 확보에 상대적으로 소극적이었다. 글로벌 선진사가 이미 기술 권리확보를 통해 주요 시장에 진입장벽을 쌓고 있는 것과는 다른 양상이다.


국내 업계가 장기적 호황을 유지하면서 시장 우위를 점하기 위해선 우수 기술을 개발하는 것만큼 해당 기술을 보호·관리하는 데 공을 들여야 한다고 전문가들은 제언한다.


◆'K전력기자재' 수출 호조…전력 수요 지속 증가= 10일 관세청에 따르면 올해 1~11월 전력기자재 수출액은 71억3000만달러로 지난해 같은 기간보다 11.3% 증가했다. 전력기자재는 전선류·변압기·전동기·변환기·차단기·발전기·접속기·배선 및 제어기·개폐기(9개 핵심 품목) 등 하드웨어적 구성요소를 말한다.


전력기자재 수출액은 인공지능(AI) 서비스 '챗GPT'가 등장한 2022년부터 해마다 최대 실적을 경신했다. 전력 사용량이 큰 AI 서비스 등이 일상화되면서 기반투자 규모가 커진 것에 더해 K전력기자재를 찾는 글로벌 수요가 함께 증가한 덕분이다.


AI 시대 안정적 전력공급을 위해선 품질·효율성이 중요하다. 바꿔 말해 K전력기자재의 수출 호조는 세계무대에서 기술력의 우수성과 신뢰성을 인정받은 것으로도 해석된다.


◆글로벌 전력망 확충 '현재 진행형'= 지식재산처와 한국지식재산연구원(지재연)의 '국내외 전력기자재 기업의 IP 경쟁력 분석 보고서'에 따르면 국제에너지기구(IEA)는 노후 인프라 교체 사이클 도래와 친환경 전력기자재로의 전환 그리고 급증하는 AI 데이터센터 관련 수요 등을 주된 요인으로 내년에도 세계 전력 수요가 연간 3.4% 증가(추정)할 것으로 내다본다.


전선·변압기·발전기 등은 전력망을 구성하는 주요 자산이다. 현재 글로벌 전력망 자산의 평균 내용연수는 30년에 육박해 자산수명(통상 30~40년)의 꼭짓점을 향하고 있다. 특히 변압기 분야 최대 수입국인 미국의 전력망 인프라 평균 내용연수는 40년 안팎으로 향후 10년 이내에 송전선의 30%를 교체해야 하는 것으로 추정된다.


세계 주요국의 실정도 별반 다르지 않다. 이를 반영하듯 각국은 현재 노후 전력망 교체를 위한 대대적인 인프라 프로젝트를 연이어 발표하고 있으며 이에 따른 전력기자재 기업의 글로벌 수주잔고 역시 증가하고 있다.


글로벌 넷제로(Net-Zero) 시나리오 달성을 위해 기존 중앙집중식 화력발전 시스템에서 재생에너지로 전환을 서두르는 국가가 늘고 있는 것도 글로벌 전력기자재 수요 증가에 영향을 준다.


AI 데이터센터 확대 움직임은 세계 전력 수요 증가에 영향을 주는 대표적 요인이다. 데이터센터 증가 수요를 주도하는 것은 아마존, 구글, 마이크로소프트(MS), 바이두 등 빅테크(대형 정보기술 기업)이다. 이들 기업은 현재 미국에서는 물론 동남아시아 등 글로벌 데이터센터에서도 용량을 빠르게 확보하는 중이다. 이 같은 행보는 AI 기술발전과 디지털 서비스 확장에 따른 데이터센터 관련 수요 증가가 앞으로도 가팔라질 것이라는 예상을 뒷받침한다.


◆경쟁 구도 심화될수록 기술 권리확보는 '필수'= 세계 전력기자재 시장이 커질수록 글로벌 업체 간 경쟁이 치열해지는 것은 자명하다. 이를 고려할 때 국내 업계가 기술력을 강화하는 것만큼 해외 주요국에서 기술 권리확보에 공을 들여야 한다는 지적이 나온다.


최근 지재연이 국내외 전력기자재 기업의 지식재산권(IP) 출원 현황을 비교 분석했을 때 글로벌 선진사의 평균 자국 출원 비중은 42.5%로 파악된다. IP 출원을 자국에 치중하지 않고 여러 국가에 분산해 출원했다는 의미다. 이는 전력기자재 수요가 큰 국가를 중심으로 IP 장벽을 쌓아 경쟁업체(후발주자)의 진입을 막기 위한 전략으로 풀이된다.


특히 제너럴 일렉트릭(GE·미국), 지멘스(독일), 에이비비(ABB·스위스) 등 전자기자재 분야 글로벌 선도 기업 3사의 유효건 기준 IP 출원 건수는 최소 1만7000건에서 최대 4만5000건으로 기술 권리보호에 가장 적극적이다. 기업별 자국 출원 비중은 ABB 31.0%, 지멘스 34.9%, GE 49.7% 등의 현황을 보였다.


이와 달리 국내 전력기자재 업계는 글로벌 선도 기업보다 전체 출원 건수가 현저히 적을 뿐 아니라 대부분 출원이 국내에 치중되는 등 보유기술의 해외 권리확보에 미흡했던 것으로 분석된다.


국내 기업의 유효건 기준 IP 출원 건수 및 자국 출원 비중은 ▲LS일렉트릭 5549건에 49.4% ▲효성중공업 588건에 65.5% ▲HD현대일렉트릭 476건에 87.8% 등으로 글로벌 선도 기업과의 격차가 컸다.


그나마 LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 국내 주요 3사의 출원 건수는 상대적으로 많은 축이다. 이 외에 케이피일렉트릭, 고려전선, 엘파워텍 등 중견·중소기업은 특허를 전혀 보유하지 않았거나 출원을 했더라도 국내에서만 10건 미만이었다. 이는 글로벌 시장에서의 기술 권리보호 공백을 의미한다.


김범태 지재연 경제산업연구실 연구위원은 "국내 전력기자재 기업은 고도화된 기술력을 보유했지만 글로벌 선도 기업과 비교했을 때는 기술 권리확보와 관리에 상대적으로 미흡했던 게 사실"이라고 지적했다.


그러면서 "글로벌 시장에서 우위를 점하기 위해선 IP 포트폴리오를 강화하고 미국과 유럽 등 주요 시장을 중심으로 보다 많은 국제 특허를 출원하는 등 진출 시장별 IP 보호를 위한 IP 다변화 전략이 필요하다"고 조언했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
