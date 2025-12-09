삼성운용 '당신의 은퇴생활을 바꿔줄 연금 Q&A 웹세미나' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말이 다가오며 연금 투자에 대한 개인 투자자의 관심이 뜨겁다. 연금 제도를 활용해 이른 은퇴를 준비하려는 투자자들이 늘어나고 있다. 12월은 연말정산에 대비하는 마지막 기회가 될 수 있어 충분한 준비가 필요한 시점이기도 하다.

삼성자산운용은 연금 투자에 필요한 다양한 정보와 연금 투자 노하우를 안내하기 위해 '당신의 은퇴 생활을 바꿔줄 연금 Q&A'를 주제로 웹세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

KODEX ETF 유튜브 채널에서 진행하는 웹세미나는 ▲연금계좌의 종류와 세제 혜택 설명 등 주요 연금제도 핵심요약 ▲투자자에게 도움이 되는 꿀팁 소개 ▲연금 투자하며 고민했던 질문(Q&A) 등 연금 투자자가 궁금해할 만한 내용으로 구성된다.

삼성자산운용 연금 Q&A 웹세미나는 복잡한 연금 관련 제도를 쉽게 설명해 투자자에게 실질적인 도움을 제공하는 것을 목표로 한다. 연금제도를 실생활 사례를 중심으로 제시해 이해를 돕고, 개인 투자자가 KODEX ETF를 활용해 효과적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공할 예정이다.

웹세미나는 연금 투자와 관련된 다양한 '투자 꿀팁'뿐만 아니라 풍성한 경품도 제공한다. 웹세미나 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료하면 이벤트에 참여할 수 있다. 설문조사에 참여한 시청자 중 추첨을 통해 배달의 민족과 스타벅스 쿠폰 등을 준비했다.





김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "근심 걱정 없는 평안한 은퇴생활 준비는 연금제도에 대한 충분한 이해에서부터 시작한다"며 "가능한 빠르게 시작해야 투자 복리효과를 충분히 누릴 수 있다"고 설명했다. 이어 "KODEX ETF는 우리나라 연금투자의 저변을 확대하고 개인 투자자들이 장기적으로 안정적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하겠다"라고 말했다.

