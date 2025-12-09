국유재산 매각 제동?…용산국제업무지구 내년 토지 분양 그대로 추진[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市, 토지 분양 일정 예정대로 진행키로

분양홍보관 건설공사 등 용역 발주

용산국제업무지구가 국유재산 매각 금지 대상에 포함된다는 국토부의 입장과 별개로, 서울시는 내년으로 계획했던 분양 일정을 그대로 추진한다.

연합뉴스

AD

9일 서울시 등에 따르면 서울주택도시개발공사(SH)는 전날 용산국제업무지구 홍보관 건설 공사가 설계대로 진행되는지 관리하는 건설사업 관리용역을 발주했다. 지난달 말 홍보관 건설을 위한 공사 용역을 발주한데 이어, 토지 분양에 필요한 홍보 활동을 본격화하기 위한 수순이다. 같은 달에는 기공식도 열었다.

홍보관은 용산전자상가와 인접한 업무복합존 B3블록에 지상 3층 높이, 1개동으로 조성된다. 연면적은 1991.37㎡이다. 일정 지연 없이 업체가 선정된다면 이달 중 착공해 내년 3월까지 공사를 마무리한다.

국제업무지구가 들어서는 용산정비창 부지가 "대통령의 '정부 자산 매각 전면 중단' 지시 대상"이라는 국토교통부의 주장에도, 분양 일정은 계속 진행되고 있는 것이다. 시 관계자는 "기재부가 국유재산 매각에 대한 가이드라인을 마련해야 하는데 아직은 가이드라인이 없는 상태여서 토지 분양 일정은 변경하지 않으려고 한다"고 밝혔다. 이어 "코레일도 아직 전달받은 것이 없고, 방침이 나오면 매각 방향을 정리해 거기에 맞춰 토지 분양 승인 요청을 하면 될 것"이라고 설명했다.

시와 SH, 코레일은 지난달 기반시설 착공에 들어갔다. 내년부터는 토지 분양을 시작할 계획이었다. 2028년 하반기 중 기반시설 공사가 마무리되면 토지를 분양받은 민간 사업자들의 사업도 시작될 예정이었다.

갑작스러운 정부 방침에 당혹스럽다는 의견도 나온다. 한 업계 전문가는 "이제 와서 토지 매각을 중단하라는 것은 앞뒤가 맞지 않는 이야기"라며 "가구 수가 너무 늘면 학교를 더 지어야 하기에, 국토부도 보다 장기적인 관점에서 보다 체계적으로 접근할 필요가 있다"고 지적했다.





AD

한편, 국제업무지구를 두고 국토부와 시의 의견 대립은 잦아지고 있다. 최근 정부는 1만 가구까지 주택 공급을 확대해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 시와 SH·코레일은 당초 주택 공급 물량을 6000가구로 계획했다. 시는 주택 물량을 대폭 늘릴 경우 기반시설 변경 등으로 인해 사업 추진 일정이 더 소요될 수 있다고 본다. 시 관계자는 "주택 공급 물량 등은 확정된 것이 없고 상세 내용은 국토부에서 발표할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>