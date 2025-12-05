SK해운·에이치라인, 내년 부산 이전…'해수부 부산행' 발맞춰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양 수도권 조성에 속도…HMM 이전은 난항

두 선사 임직원 2500명 이동…지역경제 기대

해운 행정·사법·금융 집적 본격화될 전망

SK해운과 에이치라인해운이 내년 상반기 중 본사를 부산으로 이전한다. 해양수산부 부산 이전과 맞물린 대규모 이동으로, 정부가 구상하는 '동남권 해양 수도권' 조성도 속도가 붙을 전망이다. 다만 핵심 기업인 HMM 부산 이전은 노조 반발로 난항이 예상된다.

두 선사는 5일 부산 코모도호텔에서 전재수 해수부 장관, 김성익 SK해운 사장, 서명득 에이치라인해운 사장 등이 참석한 가운데 본사 이전 계획을 공식적으로 발표했다. 이들은 이달 중 각각 주주총회를 열어 정관 변경을 마친 뒤, 내년 1월 본점 이전 등기를 완료하고 상반기 중 사옥 마련과 직원 이전을 마무리할 계획이다.

전 장관은 "두 기업의 부산 이전은 해양 수도권 조성의 화룡점정"이라며 "행정·사법·금융 기능 집적을 통해 부산을 국가의 두 번째 성장엔진으로 키우겠다"고 말했다. 이어 "이번 결단이 다른 해운기업의 이전을 이끄는 마중물이 될 것"이라고 덧붙였다.

김성익 사장은 "해운업 경쟁력 확보를 고민해왔고, 해수부의 부산 이전이 해결의 단추가 됐다"고 말했다. 서명득 사장은 "서울과의 연계가 필요한 부서는 남기되, 시너지가 큰 부서부터 단계적으로 이전할 것"이라고 설명했다.

SK해운은 1982년 설립된 국내 7위 에너지 수송 선사로 원유선·액화천연가스(LNG)선·액화석유가스(LPG)선 등 총 61척을 운영하며 임직원은 1398명이다. 에이치라인해운은 2014년 한진해운 벌크부문을 기반으로 출범한 국내 10위 전용선 전문 선사다. 벌크선 50척과 LNG선 8척 등 총 58척을 보유하고 임직원은 1150명 규모다. 두 회사 인력만 2500여 명에 달해 부산 지역경제에도 파급이 예상된다.

정부는 해수부 이전과 함께 해운 관련 행정·사법·금융 기능을 부산에 집중해 동남권을 수도권과 대등한 성장 축으로 육성한다는 구상이다. 지난달 국회를 통과한 '부산 해양 수도 이전기관 지원 특별법'에는 이전 기업 비용지원, 융자, 이주 직원 주택 공급 등이 포함됐다.





해수부는 SK해운과 에이치라인해운에 이어 HMM의 부산 이전도 추진 중이다. 하지만 HMM 노조는 "민간기업에 대한 강제 이전"이라며 강하게 반발하고 있어 실제 이전 추진은 불투명한 상황이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

