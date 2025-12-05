롯데 크리스피크림 도넛, 10일 '글레이즈 더즌' 9900원 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정상가 대비 45% 할인

1인당 최대 더즌 5개 구매

롯데지알에스(GRS)는 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 연말을 맞아 오는 10일 '오리지널 글레이즈드 더즌'을 9900원으로 할인 판매한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 크리스피크림 도넛의 '오리지널 글레이즈드 더즌'을 정상가 대비 45% 할인된 가격으로 만날 수 있다. 전국 크리스피크림 도넛 매장에서 한정수량 현장 판매되며, 1인당 최대 더즌 5개까지 구매할 수 있다.

'오리지널 글레이즈드'는 부드러운 도넛에 달콤한 설탕 시럽이 더해진 제품이다. 크리스피크림 도넛은 1937년 7월 미국 노스캐롤라이나 주에서 처음 판매되기 시작했으며 올해로 한국 진출 21주년을 맞이했다.





롯데GRS 관계자는 "크리스피크림 도넛을 사랑해주시는 고객 여러분에게 감사의 마음을 담아 역대급 할인 프로모션을 준비했다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

