"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

김성욱기자

입력2025.12.05 08:06

尹 계엄 1년 의견문에서 그동안 주장 되풀이
유인태 "망상 속 살아…감옥에서 술 대주나"
조국 "술 덜 깼나", 한동훈 "계엄 정당화"

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 맞은 지난 3일 발표한 의견문에 대해 유인태 전 국회 사무총장이 "망상"이라고 비판했다. 유 전 사무총장은 4일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 "망상 속에 사는 사람이니까 언급할 가치도 없다"면서도 "그게 지금 할 소리냐"고 했다.


"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주 윤석열 전 대통령
윤 전 대통령은 3일 '12·3 국민 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 옥중 의견문을 통해 "12·3 비상계엄은 국정을 마비시키고 자유헌정 질서를 붕괴시키려는 체제 전복 기도에 맞섰던 것"이라며 "국민의 자유와 주권을 지키기 위한 헌법 수호 책무의 결연한 이행이었다"고 주장했다. 이에 대해 유 전 사무총장은 "감옥에서 술을 못 먹을 텐데 아직도 술이 안 깬 사람 같다. 따로 몰래 술을 좀 대주나"라고 비꼬았다.


조국 조국혁신당 대표도 4일 국회에서 열린 최고위원 회의에서 "내란수괴 윤석열이 비상계엄은 더불어민주당 때문이라며 부정 선거론을 다시 거론했다"며 "과연 내란범다운 주장"이라고 했다. 조 대표는 "술이 덜 깬 것인가 아니면 거짓말을 사실로 믿는 '리플리 증후군'인가"라고 꼬집었다.


한동훈 전 국민의힘 대표도 같은 날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 "(윤 전 대통령의 의견문은) 계엄을 정당화한 것"이라며 "지금은 그런 말씀을 하시면 안 된다"고 비판했다. 한 전 대표는 "저는 그래서는 안 된다고 생각한다"며 "윤 전 대통령이 그런 상황에 처해 있는 것은 대단히 안타깝게 생각하지만, 계엄이 그렇게 정당했다면 책임이 없다고 부하들에게 그렇게 책임을 떠넘기면 안 된다"고 지적했다.


그는 "모순되는 것 아닌가. 계엄이 정당했다면 '이것은 정당하니 다 내 책임이다' 이렇게 말씀하셔야 하는 것"이라며 "계엄은 정당했다고 밖에다가 선동하면서 한편으로 법정에서는 '나는 몰랐다. 너희가 알아서 한 것 아니야'라는 식의 공방을 벌이고 있다. 모순되는 입장"이라고 했다. 국민의힘을 향해서는 "더 이상 계엄 정당화, '윤 어게인', 계몽령은 없어야 한다. 지금 국민의힘 입장은 그래야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.


"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주 국민의힘 장동혁 대표는 3일 12·3 비상계엄 1년을 맞아 밝힌 입장문에서 "의회 폭거에 맞서기 위한 계엄"이었다고 말했다. 김현민 기자

한편 국민의힘 장동혁 대표는 3일 12·3 비상계엄 1년을 맞아 밝힌 의견문에서 "의회 폭거에 맞서기 위한 계엄"이었다며 사과하지 않았다. 장 대표는 "계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다"며 "하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다. 국민의힘 당 대표로서 책임을 통감한다"고 했다. 그가 12·3 비상계엄의 원인을 '의회 폭거'라고 밝힌 부분은 윤 전 대통령이 계엄 당시 명분으로 내세운 내용과 유사하다는 지적이 나온다.


김병기 민주당 원내대표는 장 대표 주장에 대해 "비판을 넘어 단죄받아야 할 수준"이라며 "이것은 단순한 정치적 편들기가 아니라 내란 논리의 복창"이라고 했다. 그러면서 "내란의 책임은 타협도 용서도 허용되지 않는다"며 "민주당은 내란수괴 윤석열과 그 추종 세력 모두를 법과 역사 앞에 심판받게 할 것"이라고 강조했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

