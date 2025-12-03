오뚜기, '진짬뽕' 출시 10주년 기념 리뉴얼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강화된 유성스프로 진한 불맛과 해물 풍미 업그레이드

패키지 디자인 개편 및 영문명 표기 추가

오뚜기가 출시 10주년을 맞은 제품 '진짬뽕'을 리뉴얼해 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

2015년 첫 출시한 진짬뽕은 국내 짬뽕라면 시장에서 '불맛' 트렌드를 본격적으로 이끈 제품으로 평가받는다. 이번 리뉴얼의 핵심 역시 '진한 불맛'이다. 유성스프의 풍미를 기존 대비 강화해 한층 깊은 불향을 구현했으며, 해물 풍미와 짬뽕 특유의 매콤·칼칼한 맛을 높여 얼큰하고 진한 국물 맛을 선호하는 소비자 요구를 반영했다는 설명이다.

패키지 디자인도 새롭게 변경됐다. 제품의 핵심 맛 포인트를 직관적으로 보여주는 '진~한 불맛' 메시지를 전면에 강조하고, 영문명 표기를 추가해 외국인 관광객 소비자의 접근성을 높였다.

리뉴얼 제품은 전국 유통 채널을 통해 순차적으로 판매될 예정이며, 공식 온라인몰인 오뚜기몰에서 1000개 한정 수량으로 갓 생산된 제품을 구매할 수 있는 프로모션을 진행할 예정이다.





오뚜기 관계자는 "진짬뽕은 지난 10년간 소비자들의 꾸준한 사랑 속에서 성장해 온 브랜드"라며 "업그레이드된 제품력을 바탕으로 프리미엄 짬뽕라면 시장의 혁신을 이어나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

