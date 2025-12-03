고창군보건소, 골밀도 검사 '뼈 건강 상태' 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오후 1시~5시까지 운영

전북 고창군보건소가 낙상사고 위험이 큰 겨울철을 맞아 골밀도 검사를 통해 뼈 건강 상태를 점검 캠페인을 진행하고 있다.

고창군 청사 전경. 고창군 제공

3일 보건소에 따르면 '골다공증'은 뼈가 서서히 약해지는 질환으로, 초기에는 특별한 증상이 없어 뒤늦게 골절로 발견되는 경우가 많다.

특히 겨울철에는 낙상 사고가 빈번해 작은 충격에도 골절이 발생할 수 있어 정확한 골밀도 검사로 자신의 위험도를 미리 파악하는 것이 중요하다.

골밀도 검사는 뼈의 강도와 골절 가능성을 평가하는 기본 검사로, 폐경기 여성과 70세 이상 남성에게 우선 권장된다. 그러나 뼈 손실이 빠르게 진행되기 시작하는 50대 이후부터는 정기적인 확인이 필요하다고 전문가들은 조언한다.

보건소 골밀도 검사는 평일 오후 1시부터 5시까지 운영되며, 별도 예약 없이 신분증만 가지고 가면 검사할 수 있다. 65세 이상은 무료, 그 외 연령층은 8,000원의 검사비가 부과된다.

유병수 보건소장은 "겨울철은 낙상 위험이 높아지는 시기인 만큼, 연말을 계기로 뼈 상태를 한 번 점검해보길 바란다"며 "뼈는 약해지기 시작하면 회복이 쉽지 않기 때문에 조기 진단과 꾸준한 관리가 무엇보다 중요하다"고 말했다.





자세한 사항은 고창군 보건소 영상의학실로 문의하면 된다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

