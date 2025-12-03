딥노이드, UAE 기반 영상판독센터 IRC와 파트너십

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 1세대 의료 인공지능(AI) 전문업체 딥노이드가 중동 및 아프리카 의료기관을 대상으로 의료 AI 사업 확장에 나선다.

딥노이드는 2일 미국 시카고에서 열린 'RSNA 2025'에서 IRC와 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

IRC는 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 글로벌 영상의학 전문기관으로 의료영상 촬영, 판독뿐 아니라 검진 보고서 작성까지 하나의 플랫폼 내에서 원스톱 서비스를 제공하며 '스마트 판독 서비스'를 표방한다. 최근 의료 AI를 적극적으로 도입하며 워크플로 최적화 등 검진 시장에서 기술 혁신을 주도하고 있다.

양사는 ▲중동·아프리카 의료기관 대상 AI 솔루션 도입 파일럿 프로젝트 진행 ▲의료영상 교육 및 전문 인력 역량 강화 프로그램 운영 ▲의료 AI 관련 공동 연구 및 기술 교류 ▲추가 협력 분야 발굴 등 다양한 공동사업을 단계적으로 추진한다.

딥노이드는 M4CXR, 딥:뉴로(DEEP:NEURO) 등 자사 의료 AI 솔루션 적용 및 기술 지원을 담당하며, 현지 의료기관이 안정적으로 활용할 수 있도록 제품 정보 및 운영 자료를 제공한다. IRC는 지역 규제 요건에 맞춘 인증 확보를 중심으로 서비스 확장과 병원 네트워크 구축을 주도한다.

중동 지역은 의료영상을 중심으로 의료 AI 기술 수요가 빠르게 증가하는 지역으로, 유럽 및 아프리카 지역과 인접해 글로벌 의료 AI 시장 진출이 용이하다. 딥노이드는 글로벌 의료 AI 생태계 확장의 기반을 마련하는 한편, 실제 임상 현장에서 활용 가능한 협력 모델을 구축해 유럽 시장까지 아우르는 글로벌 시장에 진입한다.

딥노이드는 흉부 X-ray뿐 아니라 CT·MRI 등 다양한 모달리티로 확장 가능한 '의료 최적화 파운데이션 모델'을 구축하고 내부 검증을 완료했다. 'M4CXR'은 해당 파운데이션 모델을 흉부 X-ray에 우선 적용해 개발한 첫 상용화 추진 제품이다. 딥노이드는 이번 파트너십을 시작으로 중동 시장을 테스트베드로 삼아 솔루션 실증에 들어간다.





딥노이드 최우식 대표는 "중동 지역을 대표하는 영상진단 전문기관 IRC의 임상 인프라와 딥노이드의 생성형 AI 기반 의료영상 솔루션이 결합해 글로벌 의료 AI 확산의 새로운 전환점을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "파트너십을 시작으로 글로벌 레퍼런스 확대와 해외 파트너십 구축에 박차를 가하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

