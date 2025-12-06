본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

독일군, 탄약 2만발 도난…배후로 의심 받는 러시아

이현우기자

입력2025.12.06 06:00

시계아이콘01분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

민간트럭으로 운송 도중 도난
독일서 드론침입·암살시도 등 발생

독일군, 탄약 2만발 도난…배후로 의심 받는 러시아 로이턴연합뉴스
AD

독일군이 수송 중이던 탄약 2만발을 도난당한 가운데 사건 배후에 러시아가 있을 것이란 의혹이 제기되고 있다. 독일에선 최근 무인기(드론) 침범과 방산기업 고위직 임원에 대한 암살 시도 등 각종 범죄가 발생하고 있는데, 독일 정부와 서방 정보당국은 이를 러시아의 소행으로 보고 있다.

트럭에 싣고가던 탄약 2만발 도난…러 배후 의혹
독일군, 탄약 2만발 도난…배후로 의심 받는 러시아 AP연합뉴스

2일(현지시간) 독일 공영방송인 도이체벨레(DW)에 따르면 독일군이 민간업체에 의뢰해 수송 중이던 탄약 2만발을 도난당했다. 해당 사건은 지난달 24일 밤중에 발생한 것으로 알려졌다. 탄약을 싣고가던 운전기사가 작센안할트 지역을 지나던 와중, 일정에 없던 휴식을 요청해 인근 호텔에 투숙하는 동안 탄약이 사라졌다.


독일군은 이튿날 아침 인근 기지에서 하역 작업을 하던 중에서야 탄약이 없어진 사실을 확인했다. 아직 용의자와 사건 배후 등은 알려지지 않았으며 독일군과 경찰의 동시 수사가 진행 중이라고 DW는 전했다. 도난당한 탄약 규모가 막대해 우발적 범행이 아닌 치밀한 사전계획이 있었을 것으로 추정되고 있다. 독일군 관계자는 "탄약 운송 계획이 나왔을 때부터 차량을 추적했을 가능성이 있다"며 "운전기사가 갑자기 계획에 없던 휴식을 취한 뒤 범행이 이뤄진 정황 등을 수사하고 있다"고 밝혔다.


아직 정확한 배후가 나오지 않고 있지만 독일군 안팎에서는 러시아가 이번 도난사건의 배후일 가능성이 제기되고 있다. 지난 5월 우크라이나로 탄약을 수출하는 독일 방산기업 중 하나인 디엘메탈에서 방화로 알려진 대규모 화재가 발생했는데, 이때도 러시아가 배후로 지목된 바 있다.


월스트리트저널(WSJ)은 독일 당국 보안관계자의 말을 인용해 "러시아가 텔레그램을 통해 유럽 각지의 민간 범죄자를 모집해 독일 탄약공급망을 공격하고 있다"며 "주로 유령기업을 앞세운데다 범죄 대가도 가상화폐를 통해 지급하다 보니 범죄자들도 정확히 자신들의 고용주가 누구인지 모르는 경우가 많다"고 전했다.

유사시 병참기지 될 독일, 러 표적됐나…드론 불법침입 1000건 넘어 
독일군, 탄약 2만발 도난…배후로 의심 받는 러시아 AP연합뉴스

최근 독일에서는 러시아가 배후로 의심되는 각종 범죄가 잇따르고 있다. 독일 연방범죄수사청(BKA)은 올해 들어 지난 10월까지 독일 군 기지와 공항, 방위산업체, 주요 기반시설에 드론이 불법침입 한 사건은 1000건이 넘었다고 밝혔다. 특히 독일 발트해 연안 해군기지에 대한 불법 촬영이 크게 늘고 있어 해당 수역 군사도발 수위를 높이고 있는 러시아의 배후 가능성이 강하게 제기되고 있다.


지난해 4월 발생했던 독일 방산업체인 라인메탈(Rheinmetall)의 아르민 파퍼거 최고경영자(CEO) 자택 화재 사건도 러시아가 계획한 암살시도였던 것이란 의혹도 제기됐다. 미국 NBC 뉴스에 따르면 미국 정보기관들은 지난해 초부터 러시아 측에서 파퍼거 CEO를 암살하려는 계획을 입수해 독일 정부에 알렸으며, 사전 정보를 파악한 덕분에 암살시도가 실패했다.


서방 당국은 독일이 유사시 북대서양조약기구(NATO·나토)의 주요 병참기지가 될 것으로 예상되는 만큼 러시아가 인프라 공격을 계속할 것이라고 우려한다. 독일 DAP통신은 독일군 관계자들의 말을 인용해 "독일 전역의 철도와 도로, 기반시설에 대한 수많은 공격이 진행 중이며 그중 일부는 러시아 세력과 깊게 연루돼있다"며 "독일이 나토군의 병참 중심 허브가 될 것이기 때문에 앞으로 러시아는 독일의 항만과 전력망, 교통망에 대해 집요하게 공격해올 것"이라고 경고했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

반면 러시아 측은 이러한 의혹들을 부인하고 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 기자회견에서 "러시아가 나토국가를 공격할 것이란 이야기는 터무니없으며 유럽의 히스테리에 불과하다"며 "우리에게 여러 장거리 드론이 있는 것은 사실이지만 유럽에는 우리가 드론을 보낼만한 표적이 없다"고 강조했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기