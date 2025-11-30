이언주, 경기도지사 경선 불출마…"지도부 남아 이재명 정부 성공 뒷받침"

"역량 더 쌓고 지역구 기여할 때"

동료 후보들 뒷받침에 집중키로

이언주 더불어민주당 최고위원이 30일 경기도지사 당내 경선에 출마하지 않겠다고 밝혔다. 출마를 고려했지만, 다시 국회에 보내준 용인시민에 대한 보은과 이재명 정부의 성공을 위해 안정된 여당을 만들기 위해 경선에 나서지 않겠다고 밝혔다.

이 최고위원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "스스로 돌아보기에, 저는 아직은 더 역량을 쌓고 당과 지역구에 기여해야 할 때란 결론을 내렸다"며 "제가 선수로 뛰기보다 당 지도부에 남아 이재명 정부의 성공을 위해 필요한 역할을 하고 내년 지방선거에서 승리할 훌륭한 동료 정치인들을 든든히 뒷받침하는 것이 제 역할이란 생각이 들었다"고 덧붙였다. 이어 "저를 필요로 하는 곳이라면 어디든 기꺼이 쓰이는 거름이 되고자 한다"고 말했다.

이 최고위원은 과거 민주당 경기도당위원장에 출마했다 패한 일화를 공개하며 경기도에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "마음 한켠에는 경기도당위원장 선거 당시의 패배를 설욕하고픈 생각도 없잖아 있었다"고 털어놨다. 다만 지난해 비상계엄, 이재명 정부 출범 등을 언급하며 "국민 여러분이 내란으로부터 지켜주신 대한민국을 더 나은 국가로 만들어 후손들에게 물려주기 위해서는 당·정·대가 한마음 한뜻으로 경제 성장과 개혁 과제를 동시에 진행해 가야 하는 중요한 시기"라며 "여당의 흔들림 없는 뒷받침을 통한 국정 안정과 이재명 정부의 성공이 곧 대한민국의 성공이라는 믿음, 그리고 내년 지방선거에서 민주당이 승리해 국민의 삶을 더욱 풍요롭고 안전하게 만들고 싶다는 열망이 크다"고 강조했다.

아울러 "정치적 방황 끝에 돌아온 저를 다시 국회로 보내주신 경기 용인시 지역주민 여러분에 대한 깊은 감사와 함께 지역구 발전을 위해 책임있게 헌신하고픈 마음도 크다"고 덧붙였다.





끝으로 이 최고위원은 "그동안 내란극복과 대선승리를 위해 동고동락해 온 동료 최고위원들 중 출마를 위해 떠나시는 분들께는 건투를 빈다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

