미혼 여성 57% "영포티와 연애 고민된다"

세대 차이·권위적 이미지가 주된 이유로 꼽혀

女 연령 높을수록 결혼 가능성 긍정적 평가

결혼정보회사 듀오 조사 결과, 40대 중 비교적 젊은 감성의 '영포티(Young+Forty)' 남성과의 연애를 꺼리는 여성들이 다수를 차지하는 것으로 나타났다.

결혼정보회사 듀오 조사 결과, 40대 중 비교적 젊은 감성의 '영포티(Young+Forty)' 남성과의 연애를 꺼리는 여성들이 다수를 차지하는 것으로 나타났다.

듀오가 지난 11월 14일부터 19일까지 25~34세 미혼 여성 1000명을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 57%가 영포티 남성과의 연애에 대해 주저한다고 답했다. 망설이는 이유로는 '젊은 척하거나 나이를 부정할 것 같아서'가 33%로 가장 많았고, '세대 차이로 대화나 공감이 어렵다'(30%), '권위적인 태도가 우려된다'(25%) 등이 뒤를 이었다. 전문가들은 "실제 행동보다는 이미지와 사회적 편견이 연애 결정에 영향을 준 것으로 보인다"고 분석했다.

영포티 남성의 전반적 이미지에 대한 질문에서는 부정적 평가가 두드러졌다. 응답자 중 44%가 '권위적이다'라고 느꼈고, 40%는 '세대 차이를 크게 느낀다', 35%는 '올드하게 보여 매력이 떨어진다'고 답했다.

반면 긍정적 평가를 내린 여성들은 경제적·사회적 안정(39%), 외모·자기관리 수준(31%), 책임감·진지함(14%) 등을 장점으로 꼽았다. 특히 안정성과 꾸준한 자기관리가 호감 형성에 중요한 요소로 작용하며, 단순한 나이보다는 이런 특성이 연애 호감에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

연령대별 차이도 확인됐다. 30~34세 여성의 긍정 응답 비율은 17%로 25~29세(11%)보다 높았다. 결혼 가능성을 높게 보는 응답 역시 25~29세는 11%였지만 30~34세는 26%로 두 배 이상 차이가 났다.

영포티 남성과의 자연스러운 접점은 주로 직장·업무 관계(56%)였고, 취미·동호회(16%), 온라인 커뮤니티·SNS(16%)가 뒤를 이었다. 직장 중심 접점이 많아 연애로 발전하기 어려운 환경이 형성되지만, 소개팅과 같은 사적 자리에서는 긍정적 특성이 부각돼 관계 형성이 원활한 경우가 많았다.





이번 설문은 마크로밀엠브레인에 의뢰해 진행됐으며, 신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.10%포인트다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

