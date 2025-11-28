본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

법률신문, 내달 3일~5일 아시아최초 법률 박람회 'LES 2025' 개최

최석진로앤비즈 스페셜리스트

입력2025.11.28 07:30

시계아이콘01분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"7조 시장을 넘어 70조 산업으로"
로펌, 리걸테크 등 법률 관련 산업 집결
화려한 라인업 국내외 인사 포럼 강연
변호사 채용박람회·멘토링 런치·무료 법률상담도

아시아 최초이자 국내 유일의 법률 박람회가 개최된다.


법률신문(대표 이수형)은 다음 달 3일부터 5일까지 서울 서초구 양재동 aT센터 제2전시장에서 '2025 대한민국 법률 산업 박람회'(Law Expo Seoul 2025, 이하 LES 2025)를 개최한다고 28일 밝혔다.


법률신문, 내달 3일~5일 아시아최초 법률 박람회 'LES 2025' 개최 LES 2025 포스터. 법률신문
AD

법률신문과 인하우스카운슬포럼, 메쎄이상이 공동 주최하는 이번 행사는 'Beyond Market Toward Industry'(7조 시장에서 70조 산업으로)를 주제로 법률 산업의 발전 방향을 조망한다.


이번 박람회 전시 부스는 ▲로펌 ▲법률 DX(디지털 전환) ▲리걸·컴플라이언스 테크 ▲브랜딩 지원 ▲공공기관 등 5개 카테고리로 구성됐다.


김·장 법률사무소, 법무법인 광장·태평양·율촌·세종·화우·YK·지평·바른·대륙아주 등 10대 로펌과 로앤컴퍼니, 로앤굿, 렉시스넥시스 등 리걸테크 기업들은 물론, 법률 산업 생태계를 이루는 다양한 분야의 기업 총 50여곳이 부스를 마련해 관람객을 맞이한다.


법률신문, 내달 3일~5일 아시아최초 법률 박람회 'LES 2025' 개최 LES 2025 행사장 배치도. 법률신문

행사 기간 사흘 동안 제1컨퍼런스장에서는 'Shaping the Legal Future'라는 타이틀로 'Beyond Market Toward Industry'(3일), 'Small Firms, Big Growth'(4일), 'The Legal Frontier'(5일)를 테마로 리걸테크부터 정책 트랜드, 로펌 성장 사례까지 법률 산업 전반의 흐름과 인사이트를 제공하는 포럼이 진행된다.


개막일 세계적인 로펌 스캐든 압스(Skadden Arps)의 랜스 A. 에체베리(Lance A. Etcheverry) 파트너 변호사의 기조연설을 시작으로 정재헌 SK텔레콤 대표이사, 김상민 법무법인 태평양 변호사(인사노무그룹장), 조인선 법무법인 YK 파트너 변호사(중대재해센터장), 한문철 스스로닷컴 대표변호사 등 화려한 라인업의 국내외 유명 법조인들이 강연자로 나선다.


제2컨퍼런스장에서는 'Growing Together'라는 타이틀로 리걸테크·AI 선두기업의 혁신 솔루션 발표와 '커리어 컨퍼런스', '멘토링 런치' 등 다양한 프로그램이 진행된다.


워런 버핏과의 점심을 벤치마킹한 '멘토링 런치'에서는 대형 로펌 시니어 변호사와 글로벌 기업 사내 변호사 등 성공한 선배 법조인들과 식사를 하며 생생한 경험과 인사이트를 공유할 수 있다. 주요 서치펌 컨설턴트가 제공하는 '무료 커리어 코칭'도 진행된다. 하버드 케네디스쿨 선임연구원으로 반도체·AI 정책을 연구한 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 특별세미나도 마련됐다.


법률신문, 내달 3일~5일 아시아최초 법률 박람회 'LES 2025' 개최 LES 2025 포럼 일정표. 법률신문

이 밖에도 박람회 기간 운영되는 무료 법률 상담 부스에서는 일반 시민을 대상으로 한 1대 1 법률상담과 현장에서의 소송금융 지원 이벤트도 열린다.


법률신문 관계자는 "LES 2025는 법조 종사자에게는 네트워킹과 비즈니스 기회를, 일반 시민에게는 법률 서비스의 문턱을 낮추는 계기가 될 것"이라며 "아시아를 대표하는 법률 산업 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박람회 참관은 개막일 전날까지 사전 등록 시 무료이며, 자세한 일정과 프로그램은 공식 홈페이지(lawexposeoul.com)에서 확인할 수 있다.




최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기