본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

상주, 미래의 문을 다시 연다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.27 20:33

시계아이콘01분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1조3000억 예산으로 ‘중흥도시 상주’ 본격 시동

경제·산업·교육·복지까지, 상주의 내년 전략은 단순한 예산 배분을 넘어 '도시의 미래를 재설계하는 청사진'이었다.


강영석 시장의 연설은 위기 속에서도 기회를 포착하려는 지방 도시의 절박함과 미래 성장도시로 재탄생하려는 상주의 의지를 담고 있었다.

상주, 미래의 문을 다시 연다 강영석 상주시장이 제236회정례회 시정연설을 하고 있다.
AD

상주시가 2026년도 본예산을 총 1조3020억원 규모로 편성해 27일 시의회에 제출했다. 전년 대비 820억원 증가한 역대 최대 규모로, 8년 연속 본예산 1조원 시대를 이어가며 도시성장의 힘을 입증했다.


강영석 상주시장은 제236회 상주시의회 제2차 정례회 시정연설에서 이번 예산을 "지방소멸 위기 극복과 미래 산업 기반 구축, 정주 환경 개선, 사회적 약자 지원까지 도시 전반의 체질을 바꾸기 위한 성장 엔진"이라고 강조했다.


◆ 지방소멸 위기에서 기회로… "아이 낳고, 키우고, 돌아오는 도시"

상주는 내년부터 공공산후조리원·통합아동 돌봄센터·영유아보육지원 확대 등을 통해 전 생애 돌봄 생태계를 구축한다.


또한 교육 발전 특구 추진과 상주형 미래 교육 플랫폼 조성으로 지역인재 양성－정착 구조를 강화한다. 스마트팜 혁신 밸리와 연계한 지역 활력 타운 조성, 청년 임대주택·드림하우스·빈집정비 사업 등을 통해 청년의 생활·주거·창업·커뮤니티를 아우르는 청년 친화 도시 모델을 수립한다.


◆ 교통·안전·환경 기반 확충… "도시의 기본부터 다시 세운다"

중부 내륙고속철도, 국도 3호선 대체 우회도로, 화서－무양 국도건설 등 굵직한 교통 인프라 사업은 정부와의 긴밀한 협업 속에 속도를 높인다.


더불어 국민 안전 체험관 조성, 스마트 도시 안전망 구축, 풍수해 생활권 정비, 자연재해 개선지구 사업 등 생활안전·재난 대응 인프라가 크게 강화된다. 도심 생태 축 복원, 농촌 재생, 취약지역 생활 여건 개조 사업을 통해 주거환경의 질적 전환도 추진된다.


◆ 이차전지－드론－AI 기반 신성장 산업 육성… "상주의 경제지도를 새로 쓴다"

상주는 이차전지 클러스터 조성과 기회 발전 특구 인센티브를 기반으로 국내외 첨단기업 유치를 가속한다. 드론 실증·테스트베드 구축, 드론 특별자유화구역 지정 준비 등으로 상주는 향후 드론 연구·개발·실증 허브 도시로 도약할 전망이다.


중소기업 맞춤형 지원, 상주 화폐 발행, 소상공인 경영지원, 청년 정착 플랫폼 등은 지역경제에 순환형 성장 구조를 형성하는 핵심축으로 자리하게 된다.


◆ 스마트농업 메가 클러스터… "미래농업 수도, 상주"

스마트팜 혁신 밸리?상주농업기술센터?경북농업기술원을 연결해 AI·데이터 기반의 농업대전환을 추진한다.


▲스마트 온실 신축 ▲AI 생산모델 보급 ▲노지 스마트농업 시범지구 ▲청년 농업인 육성 ▲농촌 인력난 해소 농산물 종합물류센터는 향후 국가 농산물 유통의 핵심 거점으로 육성하고, 가축분뇨 공공 처리시설·악취 저감 사업 등을 통해 자연순환 농업 기반도 강화한다.


◆ 문화·관광·역사 도시 품격 제고… "상주의 새로운 얼굴을 만든다"

상주는 문화예술회관 건립을 통해 도시 랜드마크를 구축하고, 삼백 테마공원?경상감영공원?생활체육 공원 일대를 문화 체육 지구로 조성한다.


상주 세계 모자 축제는 교육·체험·제작·전시를 아우르는 모자 전(全) 산업 플랫폼으로 확장되고, 상주 읍성 북문 및 병풍산 고분군 복원을 통해 역사·문화자원의 정체성을 강화한다. 한복진흥원과 협업한 현대적 콘텐츠 개발도 추진돼 '한복 문화도시 상주'의 브랜드를 견고히 한다.


◆ '요람에서 무덤까지' 연결되는 따뜻한 상주

맞춤형 아동 돌봄, 장애인 자립 지원, 교통약자 안전망, 시니어 복합센터·스마트경로당 확대, 공설추모공원 재정비 등 상주는 전 생애 복지체계를 정교하게 다듬고 있다. 이와 함께 통합보훈회관 건립 및 충혼탑 정비로 보훈 가치와 예우도 한층 강화한다.


◆ "시민과 함께 '상상'을 현실로"… 강영석 시장의 약속


지금 뜨는 뉴스

AD

강 시장은 마지막으로 다음과 같이 강조했다. "희망의 씨앗이 다음 세대의 풍요로운 결실이 되도록 모든 열정을 다하겠다. 상주의 미래는 지금 결정된다. 시민과 함께라면 중흥하는 미래상주는 반드시 앞당겨질 것이다"




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

21:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기