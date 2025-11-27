본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독] "5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

백종민테크 스페셜리스트

입력2025.11.27 15:43

시계아이콘01분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

과기정통부 양자 종합계획 및 양자클러스터 기본계획안 공개
컴퓨터·통신·센싱 등 양자 산업 지원 및 지역 양자인프라 추진
공청회장마다 지자체 관계자들로 성황‥정부 지원책에 촉각
12월 중 종합 계획 발표

27일 서울 이화여자대학교 이삼봉홀에서 열린 '제1차 양자 종합계획 및 양자클러스터 기본계획(안) 공청회'는 발표자는 물론 참석자들의 열기가 넘쳐났다. 전국 각지에서 몰려온 참석자들의 정부의 퀀텀 거점 지정 계획에 큰 관심을 보였다.


준비된 좌석이 모두 찼고, 자리를 잡지 못한 참석자들은 행사장 뒤편에 서 있으면서도 발표 내용에서 눈을 떼지 못했다. 참석자들은 심주섭 과기정통부 양자혁신기술개발과장이 발표를 위해 프리젠테이션 화면을 바꿀 때마다 스마트폰을 들고 사진으로 담았다.

[단독] "5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"
AD

과학기술정보통신부는 26일 대전에 이어 27일 서울에서 '제1차 양자종합계획 및 양자 클러스터 기본계획(안)' 수립을 위한 공청회를 연달아 개최했다.


제1차 양자종합계획 및 양자 클러스터 기본계획은 '양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률' 제5조, 제24조에 따라 추진되는 법정계획이다. 향후 우리나라 양자과학기술 및 양자산업 육성과 발전을 위한 대한민국의 중장기 정책목표 및 방향을 설정하는 최상위 계획이다. 범부처 차원의 종합계획을 5년마다 수립하게 된다.


김성수 과학기술정보통신부 연구개발실장은 인사말을 통해 "양자의 강자인 IBM도 직접 가봤지만, 양자가 현실화할 날이 정말 얼마 남지 않았다. 과거 레이저 기술도 어느 순간 활용처가 등장하며 급성장했듯 양자도 같은 길을 가게 될 것"이라고 기대했다.


빈자리가 없다‥게임 체인저 양자에 쏠린 눈

양일간 열린 행사장은 대한민국 양자 산업의 골든타임을 놓치지 않으려는 절박함과 기대감으로 가득 찼다. 미국 등 선도국 대비 기술 수준이 극히 부진하다는 지적을 받던 한국 양자 생태계가 이번 계획을 통해 확실한 반전의 계기가 될 수 있을지 확인하려는 열기가 뜨거웠다.


이날 세부추진 계획을 발표한 심주섭 과기정통부 양자혁신기술개발과장은 "양자 기술을 단순 연구를 넘어 산업으로 연결하겠다"며 구체적인 청사진을 내놨다.


이날 발표된 내용 중 상당수는 기존 양자플래그십 사업의 내용과 대동소이했다. 반도체 기술에 기반한 양자컴퓨터 개발, 중성원자 방식의1000 큐비트급 양자컴퓨터 개발·전국 단위 양자암호통신(QKD) 시범망 구축·연간 100명의 핵심 인재 양성 등 목표도 함께 제시됐다. 양자와 인공지능(AI) 기술의 융합에 대한 지원 등도 포함됐다.

전국 5곳 퀀텀 클러스터 지정해 퀀텀 고속도로 구축

이번 공청회에서 눈에 띈 내용은 양자클러스터 기본계획안이다. 양자클러스터 지정 계획은 이날 처음 공개됐다. 이를 반영하듯 행사 참석자들의 상당수가 지자체 양자 담당자였다.

[단독] "5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결" 양자클러스터 기본계획안에서 공개된 클러스터 지정방안. 과기정통부는 이번 계획안은 아직 미확정이라고 덧붙였다. 자료=과기정통부

정부는 전국에 5개 이내의 '퀀텀 클러스터'를 지정해 집중적으로 육성하고, 대학(기술)과 기업(수요)을 잇는 '허브 앤 스포크(Hub & Spoke)' 방식을 도입하기로 했다.


특히 5개 거점을 물리적으로 연결하는 '퀀텀 고속도로'를 구축해, 전국 어디서나 양자 인프라를 활용할 수 있는 '초연결 생태계'를 만들겠다는 구상을 내놓았다. 퀀텀 고속도로로는 퀀텀 클러스터 간의 초신뢰 연결과 개방형 인프라 조성을 위해, 클러스터를 잇는 전용 네트워크다. 이를 기반으로 각 클러스터는 지역 주력 산업과 연계된 '양자전환(QX) 특화거점'으로 거듭나게 된다.


심 과장은 "지역 중심의 양자전환 기술 혁신을 통해 반도체, 모빌리티 등 지역 주력 산업의 경쟁력을 높이고 새로운 시장을 창출할 것"이라고 강조했다.


정부는 내년부터 2026년 2월까지 지정 기준을 마련하고 후보지 공모를 거쳐, 2026년 이내에 퀀텀 클러스터를 최종 지정할 계획이다. 본격적인 운영과 차등적 재정 지원은 성과 평가를 거쳐 2027년부터 시행된다.


지정된 클러스터에는 파격적인 혜택이 주어진다. 심 과장은 "기본계획의 효력 기간인 2026년부터 2030년까지 5년 동안, '양자기술산업법'이 정한 각종 지원 및 우대 조치를 우선 적용할 것"이라며 "성과에 따라 지원 기간 연장 여부도 결정하게 된다"고 덧붙였다.


과기정통부의 발표와 토론 이후 이후 진행된 질의응답 시간에는 지자체 담당자들은 지정 방안에 대해 집중적인 질문을 쏟아냈다. 그만큼 양자산업 육성에 나서고 있는 지자체들이 정부의 지원 방안에 맞춰 경쟁을 해야 하는 상황에 대한 궁금증이 크다는 뜻이다.


과기정통부는 이번 공청회 의견을 반영해 계획안을 최종 보완한 뒤, 오는 12월 국무총리가 주재하는 '양자전략위원회'의 심의·의결을 거쳐 확정할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 참석자는 "정부의 계획이 조속히 마련돼 한국 양자 산업이 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있기를 기대한다"고 말했다.




백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기