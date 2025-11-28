본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기로의상장사]엑스큐어①증자 목적 허위공시였나…주주 돈으로 사채놀이

장효원기자

입력2025.11.28 07:00

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

운영자금 사용한다더니 고금리 사채놀이
'M&A 쩐주' 원영식 회장에게 CB 투자 받아

[기로의상장사]엑스큐어①증자 목적 허위공시였나…주주 돈으로 사채놀이
AD

코스닥 상장사 엑스큐어가 주주들로부터 모은 돈으로 고리대금업을 하고 있는 것으로 나타났다. 자금 조달 당시 공시했던 사용 목적과 달리 그 돈으로 상대적 위험도가 높은 사채놀이를 한 것이라 논란이 예상된다.


28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엑스큐어는 '에프앤비모빌리티'라는 법인에 120억원을 대여한다고 지난 24일 공시했다. 이는 자기자본의 38%에 해당하는 액수다. 이자는 연 13%로, 대여 기간은 오는 12월2일까지다.


에프앤비모빌리티는 자본총계가 6억원에 불과한 법인이다. 자산 116억원 중 110억원이 부채로 구성됐다. 지난해 기준 매출액 21억원, 당기순이익 3000만원을 기록했다. 이런 법인에 120억원을 빌려준 것이다. 이자율이 시중금리 대비 높은 이유로 해석된다. 담보로는 제주도 부동산 등을 잡았다.


이에 앞서 지난 13일에도 엑스큐어는 '대종삼'이라는 법인에 63억원을 빌려줬다. 연 이자율 20%로 내년 5월12일까지 약 6개월간 대여하는 계약이다. 대종삼 역시 자본금 9억원에 매출액 0원인 법인이다. 담보로는 서울 중구에 위치한 부동산을 잡았다.


엑스큐어가 이처럼 183억원에 달하는 돈을 빌려줄 수 있었던 이유는 최근 주주배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행 등으로 자금을 모았기 때문이다. 지난해 말 기준 엑스큐어의 현금성 자산은 80억원에 불과했다. 영업손실 21억원, 총포괄손실 164억원을 기록하는 등 실적으로 현금을 마련하기 힘든 상황이었다.


엑스큐어는 지난 1월 150억원 규모 CB를 발행했다. 발행대상자는 코스닥 상장사 오션인더블유가 최대주주로 있는 조합들이다. 오션인더블유는 원영식 전 초록뱀그룹 회장의 아들 원성준씨가 100% 지분을 보유하고 있는 회사다.


원영식 회장은 초창기 고리대금업을 영위하다 20년 넘게 상장사 M&A 시장에서 '쩐주' 역할을 해온 인물로 알려졌다. 2017년에는 홈캐스트 주가조작 사건에 연루됐다가 1심 2년 징역형을 받고 2심에서 무죄를 선고받은 바 있다. 2023년에는 '빗썸 실소유주'로 불리는 강종현씨의 주가조작에 가담한 혐의로 구속기소 되기도 했다. 현재는 보석으로 석방됐다.


또 엑스큐어는 지난 8월 109억원 규모 주주배정 유상증자도 진행했다. 주주배정 유상증자는 기존 주주들에게 추가 투자를 요청하는 방식의 증자다. 당시 청약률은 99.32%에 달했다. 엑스큐어 주주 대부분이 회사 미래 성장을 믿고 투자했던 것이다.


문제는 엑스큐어가 주주배정 유상증자 당시 공시했던 자금 사용계획을 지키지 않았다는 점이다. 당시 엑스큐어는 증권신고서에서 본업인 휴대폰 유심(USIM) 제작비 등 사업 운영자금으로 유증 자금을 사용하겠다고 밝혔다. 실제 운영자금 투입 시기까지 남는 기간에는 적격금융기관의 단기금융상품을 통해 안정적으로 운용하겠다고도 밝혔다.


CB 조달 당시에도 자금 사용 목적을 타법인 인수로 공시했다. 하지만 공시대로 진행된 사안은 전혀 없었고 조달 자금 대부분을 위험투자인 고리 사채업으로 활용한 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이에 대해 엑스큐어 측에 문의했지만 답변하지 않았다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기