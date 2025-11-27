본문 바로가기
KMI, ‘글로벌 해양질서 변화와 한국 해양안보 대응’ 해양안보 공동학술세미나 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.27 09:02

국내 5개 기관 공동 주관… 해양안보·경제안보·과학기술안보 대응 전략 논의

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 지난 25일 부산 아스티 호텔에서 '글로벌 해양질서의 불확실성과 한국 해양안보의 전략적 대응'을 주제로 2025 해양안보 공동학술세미나를 개최했다.

KMI, ‘글로벌 해양질서 변화와 한국 해양안보 대응’ 해양안보 공동학술세미나 개최 KMI가 ‘글로벌 해양질서 변화와 한국 해양안보 대응’ 해양안보 공동학술세미나 개최하고 기념촬영하고 있다. KMI 제공
이 세미나는 KMI를 비롯해 △제주평화연구원(JPI) △한국해양과학기술원(KIOST) △한국해양전략연구소(KIMS) △해군대학 등 총 5개 기관이 공동으로 주관해 진행됐다. 글로벌 해양환경 변화가 가속화되는 가운데 한국의 해양안보 전략을 모색하기 위해 2024년부터 마련된 학술·정책 논의의 장이다.


개회식에서 조정희 KMI 원장은 국제 해양질서 변화 속에서 한국 해양안보의 통합적 접근 필요성을 강조했다. 이어 강동길 해군참모총장(김성환 해군대학 총장 대독)과 원태호 한국해양전략연구소장이 환영사를 전했으며, 조승환 국회의원은 영상 축사를 통해 해양안보의 국가적 중요성을 재확인했다.


기조강연에서는 양희철 KIOST 소장이 한국의 해양안보 현황과 종합적 해양전략의 필요성에 대해 발표를 이어갔다.


첫 번째 세션 '글로벌 해양안보환경 변화와 해양경제안보'에서는 이용일 전 외교부 대사가 좌장을 맡았다. 김기주 한국국방연구원 책임연구위원은 인도·태평양 중심의 글로벌 해양안보환경 변화를 분석했으며, 임병호 KMI 부연구위원은 해양경제안보지수의 도입 필요성을 발표했다. 이어 박동준 제주평화연구원 실장과 전정식 해양경찰청 국제협력담당관(부산해경 안철호 경비과장 대참)이 국제정세 변화가 한국 해양경제안보에 미치는 영향과 정책 보완 방안을 논의했다.


두 번째 세션 '중동 및 동아시아 해역 긴장 고조와 해양안보'에는 KIMS 정삼만 해양안보센터장이 좌장으로 참여했다. 김민석 해군대학 교수는 러시아-우크라이나 전쟁의 확전 가능성과 인도·태평양 안보 환경의 변화를 전망했으며, 김기원 한국국방연구원 책임연구위원은 이스라엘?하마스 간 하이브리드 전쟁의 해양안보적 시사점을 제시했다. 주재우 경희대 교수는 중국 주변 해역에서 나타나는 '살라미 전술'과 일상적 현상 변경 전략 확산이 동아시아 해양질서에 미칠 구조적 위험을 설명했다.


세 번째 세션 '해양질서 변화 대응을 위한 해양과학기술 발전 방향'은 김응 KIOST 해양영토연구본부장이 좌장으로 진행했다. 김진우 해군대학 처장은 유·무인 복합 전투체계 구축을 위한 기술적 구현 방안을 제시했고, 정상기 KIOST 선임연구원은 해양 무인 모빌리티 운영의 신뢰성 확보 기술을 설명했다. 조성호 KIOST 책임연구원은 무인 해양플랫폼 기반 수중음향 탐지기술의 발전 방향을 소개했으며, 한동균 한양대 교수는 첨단 기술 변화 속에서 제기되는 새로운 해양안보 전략 과제를 제시했다.


이번 세미나에는 정부·군·연구기관·학계 등에서 160여명이 참석했으며, 발표자 9명, 토론자 2명, 좌장 3명 등 총 14명의 해양안보 전문가가 참여해 글로벌 해양질서 변화 속 한국의 전략적 대응 방안을 다각적으로 논의했다.


조정희 한국해양수산개발원 원장은 "전통안보, 경제안보, 과학기술안보가 결합되는 시대에 한국은 보다 통합적이고 미래지향적인 해양안보 전략 체계를 구축해야 한다"며 "KMI는 관계기관과 함께 국가 해양안보 전략 정교화에 지속적으로 기여하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

