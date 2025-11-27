본문 바로가기
중기부, 2025 R&D 우수성과 50개사 선정

이성민기자

입력2025.11.27 06:00

판타룩스·피노바이오 등 기술기업

중소벤처기업부는 27일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 '2025년 중소기업 R&D 우수성과 공유회'를 열고 최근 5년간 우수한 기술성과를 거둔 중소기업 50개사에 장관 표창을 수여했다고 밝혔다. 이번 행사는 중기부 연구개발(R&D) 사업 성과를 확산하고 기술기업 간 교류를 촉진하기 위해 마련됐다.


올해 '중소기업 R&D 우수성과 50선'에는 ▲사업화 성과 우수기업 30개사 ▲전략기술분야 글로벌 기술력 확보기업 10개사 ▲위기 극복 및 재도전 성공기업 5개사 ▲공공서비스 혁신 기여 기업 5개사 등이 선정됐다.

중기부, 2025 R&D 우수성과 50개사 선정
현장에서는 기업은행·하나은행 등 전담은행이 저리융자(금리감면 2~2.3%포인트), 투자설명회 개최, 일자리 전용 채용관 입점 지원, 해외전시회 참가 지원 등 금융·비금융 프로그램도 안내하는 한편, 우수한 성과를 달성한 4개 기업의 사례를 공유했다.


판타룩스는 상용화기술개발사업을 통해 디스플레이 휘도 균일성과 전력 효율을 향상하는 회로기술을 개발해 양산에 성공, 이를 통해 매출 481억원을 달성했다. 해외 게임 기업과의 협력 확대를 통해 최근 3년간 매출 증가율 51.7%를 기록하는 등 시장 경쟁력을 강화하고 있다.


피노바이오는 차세대 항체-약물 접합체 제조를 위한 최적화된 링커 기술을 개발하여 투자유치 117억원, 기술료 수익 21억원을 창출했다. 해당 기술은 셀트리온 등 글로벌 기업에 기술 이전되며 사업화 가능성을 높였다.


새솔테크는 피처폰 시장 축소로 경영 위기를 겪었으나, 창업성장기술개발사업을 통해 자율주행 분야 핵심기술인 통신보안 단말 솔루션을 개발, 이를 통해 최근 76억원의 투자금을 유치했다.


이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

