LS일렉트릭, '역대 최대' 美 데이터센터 4600억 수주

장희준기자

입력2025.11.26 11:13

기존 고객 확대 주문 '기술·신뢰 입증'
변압기 수주잔고 2조…"더 늘어날 것"

LS일렉트릭이 북미에서 역대 최대 규모의 초고압 변압기 사업을 수주했다. 데이터센터 사업에서 송전·변전·배전을 아우르는 토탈 솔루션 역량으로 시장 공략을 가속한다.


LS일렉트릭, '역대 최대' 美 데이터센터 4600억 수주 LS일렉트릭 부산사업장 초고압 변압기 권선 작업 현장. LS일렉트릭
LS일렉트릭은 미국 초대형 민간 전력 유틸리티 회사(IOU)와 3억1204만달러(약 4598억원) 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. LS일렉트릭은 미국 동남부 지역에 조성되는 대형 데이터센터의 주요 전력 공급원이 될 신재생에너지 발전소에 525㎸까지 초고압 변압기를 공급하게 된다. 공급 기간은 오는 2027년부터 2029년까지다.


이번 수주는 LS일렉트릭이 체결한 단일 초고압 변압기 공급 계약 중 최대 규모다. 주력 공급 라인이었던 115㎸·354㎸급에서 525㎸급으로 공급 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다. 이미 현지에서 인정받고 있는 배전은 물론, 송전 분야 레퍼런스도 확대되고 있는 만큼 LS일렉트릭의 데이터센터 전력 인프라 사업 성장에 속도가 붙을 것으로 기대된다.


특히 이번 사업은 기존 고객사가 더 높은 전압 제품으로 발주하고 물량을 크게 늘린 것으로, LS일렉트릭의 기술 경쟁력과 공급 역량에 대한 신뢰를 재확인한 것으로 평가된다.


이번 계약으로 LS일렉트릭의 초고압 변압기 수주 잔고는 2조원을 넘어섰다. 3분기 기준 4조1000억원 수준으로, 4분기에 이어 내년까지 수주 보유고가 더욱 늘어날 전망이다.


LS일렉트릭 관계자는 "글로벌 에너지 인프라 기업이 LS일렉트릭의 기술력을 확인하고 지속가능한 파트너로 인정한 방증"이라며 "북미 하이퍼스케일 데이터센터, 신재생에너지 발전, 전력 유틸리티 시장을 중심으로 북미 초고압 시장에서 주도권을 확보할 것"이라고 했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

