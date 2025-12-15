본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

시드니 해변 유대교 행사장 총격 사망자 16명…어린이·홀로코스트 생존자 포함

김민영기자

입력2025.12.15 05:37

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

밤사이 사망자 12명→16명으로 증가
용의자 2명 중 1명 사살·1명 중상 체포
용의자 연관 차량서 사제폭발물 추정 물체 발견

호주 시드니 본다이 비치에서 유대교 명절 행사를 겨냥한 총격 사건으로 어린이 1명을 포함해 사망자가 16명으로 늘어났다. 이번 총기 난사로 홀로코스트(나치의 유대인 학살) 생존자와 유대교 성직자도 목숨을 잃은 것으로 알려졌다.


시드니 해변 유대교 행사장 총격 사망자 16명…어린이·홀로코스트 생존자 포함 14일(현지시간) 호주 시드니 본다이 비치에서 총격 사건 발생 후 구급대원들이 부상자를 이송하고 있다. AP연합뉴스
AD


AP통신에 따르면 라이언 파크 뉴사우스웨일즈(NSW)주 보건부 장관은 15일(현지시간) 밤사이 사망자 수가 기존 12명에서 16명으로 증가했다고 밝혔다.


파크 장관은 사망자 가운데 12세 어린이 1명이 포함돼 있으며, 또 다른 어린이 3명은 현재 병원에서 치료를 받고 있다고 설명했다. NSW주 경찰은 이번 사건과 관련한 부상자가 모두 40명으로 집계됐다고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발표했다.


파크 장관은 "이번 사건은 지역사회 전체, 특히 유대인 공동체에 끔찍한 비극"이라며 "어젯밤 우리는 인류의 최악의 모습과 동시에 가장 숭고한 모습을 함께 목도했다"고 말했다.


앞서 지난 14일 오후 6시45분께 시드니 동부 본다이 해변에서 열린 유대인 행사 도중 무장한 남성 2명이 총기를 난사했다. 현지 경찰은 용의자 2명 가운데 1명을 현장에서 사살했으며, 다른 1명은 중상을 입은 상태로 검거했다고 밝혔다.


호주 당국은 이번 사건을 테러 공격으로 규정했다. 말 래넌 NSW 경찰청장은 사망한 용의자와 연관된 차량에서 여러 개의 사제폭발물(IED)로 추정되는 물체를 발견했다고 밝혔다. 해당 차량은 공격 현장 인근에 주차돼 있었으며, 폭발물 처리반이 즉각 투입됐다.


이번 총격 사건은 최근 호주에서 잇따르고 있는 반유대주의 공격의 연장선상에 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다. 호주는 이스라엘 다음으로 홀로코스트 생존자가 많은 나라다. 지난해에는 방화범들이 유대인 사업체와 회당을 잇달아 겨냥하면서, 보다 강력한 대응과 책임 강화를 요구하는 목소리가 커졌다. 유대인 공동체의 일부 지도자와 단체들은 폭력 가능성에 대한 경고가 충분히 받아들여지지 않았다고 주장하고 있다고 NYT는 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재까지 확인된 사망자 가운데에는 우크라이나 출신 홀로코스트 생존자인 알렉스 클레이트만도 포함된 것으로 파악됐다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기