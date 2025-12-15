시드니 해변 유대교 행사장 총격 사망자 16명…어린이·홀로코스트 생존자 포함

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밤사이 사망자 12명→16명으로 증가

용의자 2명 중 1명 사살·1명 중상 체포

용의자 연관 차량서 사제폭발물 추정 물체 발견

호주 시드니 본다이 비치에서 유대교 명절 행사를 겨냥한 총격 사건으로 어린이 1명을 포함해 사망자가 16명으로 늘어났다. 이번 총기 난사로 홀로코스트(나치의 유대인 학살) 생존자와 유대교 성직자도 목숨을 잃은 것으로 알려졌다.

14일(현지시간) 호주 시드니 본다이 비치에서 총격 사건 발생 후 구급대원들이 부상자를 이송하고 있다. AP연합뉴스

AD

AP통신에 따르면 라이언 파크 뉴사우스웨일즈(NSW)주 보건부 장관은 15일(현지시간) 밤사이 사망자 수가 기존 12명에서 16명으로 증가했다고 밝혔다.

파크 장관은 사망자 가운데 12세 어린이 1명이 포함돼 있으며, 또 다른 어린이 3명은 현재 병원에서 치료를 받고 있다고 설명했다. NSW주 경찰은 이번 사건과 관련한 부상자가 모두 40명으로 집계됐다고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발표했다.

파크 장관은 "이번 사건은 지역사회 전체, 특히 유대인 공동체에 끔찍한 비극"이라며 "어젯밤 우리는 인류의 최악의 모습과 동시에 가장 숭고한 모습을 함께 목도했다"고 말했다.

앞서 지난 14일 오후 6시45분께 시드니 동부 본다이 해변에서 열린 유대인 행사 도중 무장한 남성 2명이 총기를 난사했다. 현지 경찰은 용의자 2명 가운데 1명을 현장에서 사살했으며, 다른 1명은 중상을 입은 상태로 검거했다고 밝혔다.

호주 당국은 이번 사건을 테러 공격으로 규정했다. 말 래넌 NSW 경찰청장은 사망한 용의자와 연관된 차량에서 여러 개의 사제폭발물(IED)로 추정되는 물체를 발견했다고 밝혔다. 해당 차량은 공격 현장 인근에 주차돼 있었으며, 폭발물 처리반이 즉각 투입됐다.

이번 총격 사건은 최근 호주에서 잇따르고 있는 반유대주의 공격의 연장선상에 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다. 호주는 이스라엘 다음으로 홀로코스트 생존자가 많은 나라다. 지난해에는 방화범들이 유대인 사업체와 회당을 잇달아 겨냥하면서, 보다 강력한 대응과 책임 강화를 요구하는 목소리가 커졌다. 유대인 공동체의 일부 지도자와 단체들은 폭력 가능성에 대한 경고가 충분히 받아들여지지 않았다고 주장하고 있다고 NYT는 전했다.





AD

현재까지 확인된 사망자 가운데에는 우크라이나 출신 홀로코스트 생존자인 알렉스 클레이트만도 포함된 것으로 파악됐다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>