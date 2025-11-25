본문 바로가기
백악관 "배터리 등 공장 초기 단계에 외국인 인력 원해"

오수연기자

입력2025.11.25 09:35

지지층 불만 달래기

도널드 트럼프 미국 대통령이 배터리 등 분야에서 미국에 투자하는 외국 기업들이 제조 설비 구축 초기 단계에 외국인 노동자를 미국에 데려오는 것을 원한다고 백악관은 밝혔다.


24일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 백악관에서 '미국 노동자들이 H-1B 비자 소지자로 대체되는 것을 지지하는 것이 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)' 정신인가'라는 기자 질의에 이같이 답했다.

캐롤라인 레빗 미 백악관 대변인. UPI연합뉴스
레빗 대변인은 "대통령은 미국 노동자들이 대체되는 것을 지지하지 않는다"며 질문을 한 기자에게 "당신은 대통령의 발언을 왜곡하고 있다"고 지적했다.


이어 "H-1B 비자 문제에 관해 대통령은 매우 미묘하면서도 상식적 견해를 갖고 있다"며 "그는 외국 기업들이 수조달러를 미국에 투자하면서 그들이 배터리 같은 매우 특수한 분야를 창출하기 위해 외국인 노동자들을 데려오는 것을 보고 싶어 한다"고 말했다.


레빗 대변인은 "대통령은 제조 시설과 공장을 짓고 가동하는 초기 단계에 그런 것을 보길 원한다"면서도 "궁극적으로 대통령은 항상 미국 노동자들이 그런 일자리에 종사하는 걸 보길 원한다"고 밝혔다. 또 "대통령은 미국에 투자하는 외국 기업에, 미국에서 사업을 하려면 우리 국민을 고용해야 한다고 말해왔다"며 "따라서 대통령의 입장에 대해 많은 오해가 있었다"고 덧붙였다.


레빗 대변인이 언급한 '배터리 같은 매우 특수한 분야'는 조지아주 한국인 집단 구금 사태가 발생한 현대차와 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 등을 지칭한 것으로 풀이된다. 동시에 이날 발언은 트럼프 대통령이 최근 전문직 외국인의 미국 입국 비자인 H-1B의 필요성을 강조하는 가운데 외국인 노동자 유입에 반대하는 핵심 지지층 마가 진영의 불만을 달래려는 의도도 있는 것으로 보인다.


지금 뜨는 뉴스

트럼프 대통령은 지난 19일 미·사우디 투자 포럼에서 자신의 지지층으로부터 반발이 있다는 점을 인정하면서도 대규모 첨단 기술 프로젝트는 전문 인력 없이는 시작할 수 없다고 강조했다. 지난 11일 폭스뉴스 인터뷰에서도 조지아주 사태를 언급하며 그들은 초기 단계에 500~600명 정도의 인력을 데려와 배터리를 만들고 다른 사람들에게 그 방법을 가르치려고 했다. 그런데 그들을 나라 밖으로 내쫓으려고 했던 것"이라고 말했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
