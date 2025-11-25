셀트리온 '옴리클로', 유럽 주요국 출시 완료…시장 공략 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직판 경쟁력 기반 유럽 내 출시 지역 확대 및 점유율 가속화 도모

셀트리온이 지난 9월 유럽에 출시한 만성 특발성 두드러기 치료제 '옴리클로'(성분명: 오말리주맙, 75㎎/150㎎)가 독일·스페인·영국·프랑스 등 주요국에서 출시가 완료됐다고 25일 밝혔다.

옴리클로는 지난해 5월 오말리주맙 바이오시밀러 최초로 유럽의약품청(EMA)으로부터 허가를 획득한 제품이다. 셀트리온은 북유럽 주요국인 노르웨이를 시작으로 유럽에서 퍼스트무버로 출시해 경쟁 우위의 시장 선점 효과를 기대하고 있다.

실제 EMA 본사가 있는 네덜란드에서 출시와 동시에 입찰 수주 성과를 거두며 시장 조기 선점에 성공했다. 셀트리온 네덜란드 법인은 다수의 병원 그룹 입찰 수주에 성공하며 순차적으로 옴리클로를 공급할 예정이다. 이번에 낙찰받은 공급 물량은 네덜란드 전체 오말리주맙 시장의 약 70%에 해당하는 규모다.

셀트리온은 유럽 내 출시 지역을 지속해서 확대하고, 국가별 시장 환경을 고려한 맞춤형 직판 전략을 전개해 나가면서 시장 선점 효과를 높인다는 방침이다. 스페인, 영국 등 입찰 중심의 국가에서는 현재 경쟁 바이오시밀러 제품이 없다는 점을 적극 활용해 입찰 우위를 선점하고, 독일 등 영업 기반 시장의 경우 의료진과 약국 등 주요 공급 채널에 특화된 맞춤형 마케팅 활동을 펼치면서 옴리클로의 인지도를 제고한다는 전략이다.

하태훈 셀트리온 유럽본부장은 "옴리클로는 오말리주맙 바이오시밀러 중 유럽 시장에 가장 먼저 출시된 퍼스트무버 제품으로 품질과 효능, 안전성 데이터를 기반으로 시장 영향력을 확대하고 있다"며 "유럽에서 직판 체계를 통해 구축해온 셀트리온 브랜드 신뢰도를 바탕으로, 더 많은 환자가 옴리클로를 통해 치료 접근성을 높일 수 있도록 출시 국가를 지속해서 확대해 나가면서 유럽 시장 내 입지를 공고히 해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 셀트리온이 개발한 옴리클로는 만성 특발성 두드러기, 천식 등에 쓰이는 치료제다. 오리지널 의약품인 졸레어는 지난해 기준 약 6조 4992억원의 글로벌 매출을 기록했다.





