트럼프·시진핑 통화…시 "대만의 中 반환은 전후 국제질서 핵심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 관영 신화통신 보도

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 갖고 대만의 중국 반환 필요성을 강하게 주장했다고 24일(현지시간) 중국 관영 신화통신이 보도했다.

연합뉴스

AD

신화통신에 따르면 시 주석은 트럼프 대통령과의 통화에서 "대만 반환은 전후 국제 질서의 핵심 요소"라며 "중국과 미국은 과거 파시즘, 군국주의에 함께 맞서 싸웠고 현재는 제2차 세계대전 승리의 성과를 보다 잘 수호해야 한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "중국은 제2차 세계대전 승리에 중요한 역할을 했다"며 "미국은 중국에 있어 대만 문제가 얼마나 중요한지 이해한다"고 말했다고 신화통신은 전했다.

대만 문제는 미·중 정상회담에서 반복적으로 논의되는 주제지만, 양국 정상은 지난달 부산 회담에서는 이 문제를 언급하지 않았었다. 시 주석의 이번 발언은 최근 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사하면서 일·중 간 갈등이 고조된 상황과 맞물린 것으로 보인다. 중국이 일본 최대 우방인 미국을 향해 대만 반환의 필요성을 재차 강조한 것으로 풀이된다.

두 정상은 우크라이나 전쟁 상황도 논의했다.

시 주석은 "중국은 평화를 위한 모든 노력을 지지한다"며 "각 당사자가 이견을 좁히고, 공정하고 지속 가능하며 구속력 있는 평화 협정을 조속히 체결해 이번 위기를 근본적으로 해결할 수 있길 바란다"고 말했다.

전날 스위스 제네바에서 미국과 우크라이나가 종전을 위한 평화 프레임워크 마련에 나선 만큼, 트럼프 대통령이 이에 대한 입장을 시 주석에게 설명했을 것으로 관측된다.

이번 통화는 양국이 지난 10월 말 무역 휴전에 합의한 이후 처음으로 이뤄진 정상 간 소통이다. 당시 미국은 중국산 모든 수입품에 부과하던 펜타닐 관세를 20%에서 10%로 인하하고, 중국은 1년간 희토류 수출 제한을 유예하는 데 더해 미국산 대두 수입을 재개하기로 했다.





AD

이번 통화는 특히 중국의 희토류 수출 재개와 관련해 양국의 세부 협상이 진행되는 시점에 이뤄졌다. 미국 역시 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩을 중국에 판매할지 여부를 검토 중이다. 이에 대해 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 "대통령은 잠재적인 수출 재개 결정을 위해 다양한 참모들의 의견을 듣고 있다"며 "최종 결정은 트럼프 대통령의 책상 위에 놓여 있다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>