본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

中, '한중일 정상회의 불발' 공식화…"日 총리 잘못 때문"

전진영기자

입력2025.11.24 18:00

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
中, '한중일 정상회의 불발' 공식화…"日 총리 잘못 때문" 연합뉴스
AD

다카이치 사나에 일본 총리의 발언으로 중일 관계가 경색된 가운데, 중국은 연내 개최 가능성이 거론됐던 한·중·일 정상회의가 열리지 않을 것임을 공식화했다.


24일 마오닝 중국 외교부 대변인은 브리핑을 열고 중국이 3국 정상회의를 개최하자는 일본의 제의를 거부했다는 보도에 대해 "중·일·한(한·중·일) 3국은 제10차 정상회의 회기에 관한 합의를 전혀 이루지 못했다"고 답했다.


이어 "최근 일본 지도자가 대만 문제에 관해 공공연하게 잘못된 발언을 발표해 협력의 기초와 분위기를 훼손했고, 이로 인해 현재 정상회의를 개최할 조건이 갖춰지지 못하게 됐다"고 덧붙였다.


한·중·일 정상회의는 3국이 돌아가며 의장국을 맡는다. 이번 회의 의장국인 일본은 연내 개최를 추진 중이었으나, 임시국회 일정 등을 고려해 내년 1월 회의를 여는 방안을 물밑 조율해 왔다.


그러나 일본 교도통신은 중국이 최근 외교 경로를 통해 관계국에 "(다카이치) 총리가 적절히 대응하지 않아 정상회의에 응할 수 없다"는 의사를 전달했다고 보도했다.


중국 외교부는 이날도 다카이치 총리의 발언 철회와 일본의 반성을 거듭 촉구했다.


마오 대변인은 "우리는 일본이 최근 '대만 문제에서 입장이 일관된다'고 한 것에 주목했다"면서 "일본이 말하는 '일관된 입장'의 구체적인 내용이 대체 무엇인가. 일본은 완전히 공개적으로 이 일관된 입장을 표명할 수 있는가"라고 반문했다.


그는 "만약 일본이 단지 '입장 불변'이라는 개념만 반복 천명하고 구체적인 내용에 관해서는 상세히 이야기하지 않으면서 행동으로는 끊임없이 선을 넘는다면, 그렇다면 이는 빈말에 불과하고 '하나의 중국'을 허무는 입장인 것"이라고 목소리를 높였다.


그러면서 "중국은 일본이 중국의 엄숙한 요구를 진지하게 대하고 실질적으로 반성·시정해 대(對)중국 약속을 실제 행동에 체현하며 고집부리지 않기를 촉구한다"고 덧붙였다.


중국 외교부는 고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난 22∼23일 대만과 가까운 일본 이시가키 섬과 요나구시 섬을 시찰한 뒤 미사일 배치 등 방위 계획을 언급한 것에 대해서도 날 선 반응을 보였다.


마오 대변인은 "일본이 중국 대만 주변 서남 제도에 공격형 무기를 배치하면서 지역 긴장을 의도적으로 조성하고 군사 대립을 조장하고 있다"며 "다카이치 총리의 대만과 관련한 잘못된 발언과 연결 지으면 극도로 위험하다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

나아가 "중국은 일본 군국주의가 되살아나는 것을 절대 허락하지 않을 것이다. 중국은 국가 영토 주권을 수호할 결심과 능력이 있다"고 강조했다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기