무디스·한신평 "반도체·방산 맑음…화학·건설·철강·이차전지 흐림"

무디스·한신평 '변화하는 경제 환경 하의 회복력 구축 '공동 웹세미나 발표

무디스와 한국신용평가가 내년에도 인공지능(AI) 투자와 지정학적 갈등 지속 등으로 반도체와 방산의 성장세가 지속할 것으로 내다봤다. 반면 국내 석유·화학, 건설, 철강 업종이 업황 불황 등으로 부진할 것으로 내다봤다.

무디스와 한국신용평가는 25일 '2026년 한국 신용전망-변화하는 경제 환경 하의 회복력 구축' 공동 미디어 브리핑을 열고 이같이 전망했다.

무디스는 글로벌 AI투자가 한국을 비롯한 아시아태평양 국가에게 기회가 될 것으로 내다봤다. 션 황 무디스 수석 연구원은 "빠르게 진행되는 AI 혁신 등의 기술 전환이 경우 중장기적으로는 불확실 요소"라면서도 "한국 반도체 회사들이 그렇듯이 단기적으로 봤을 때는 아태 지역 회사들에게 기회 요소가 더 많은 것"이라고 말했다.

그러면서 AI투자가 향후 몇년간 지속될 것으로 내다봤다. 그는 "AI 혁신으로 인해서 데이터 센터 수요가 향후 몇 년간 지속될 거는 불가피하다"며 "미국 하이퍼 스케일러들의 인프라 투자는 올해 상당히 늘었고 내년에도 추가로 증가할 것"이라고 설명했다. 이어 "아태 지역만 놓고 봤을 때 데이터 센터 용량은 2030년까지 지금 대비 2배로 증가할 것"이라고 덧붙였다.

또한 AI의 발전 및 도입 속도가 향후 몇년간 모니터링할 요소로 꼽았다. AI투자로 성과가 나타나지 않는 경우는 위험 요소가 될 수 있다는 것이다. 그는 "장기적으로 충분한 수익 창출로 전환되지 않거나 경쟁이 심화 너무 심화될 경우에는 중장기적인 위험도 분명히 있다"고 말했다.

이와 함께 방산 산업의 경우 지정학적 갈등 증가로 수혜를 받고 있다고 평가했다. 그는 "내년에도 항공·방산업의 실적은 세계적으로 국방 지출 증가에 힘입어 영업이익 기준 평균 10~12% 성장할 것"이라며 "주요국들의 국방 예상 증가가 지속되기 때문"이라고 말했다.

이어 "유럽 내에서 발표된 방산업 캐파라든가 서플라이 체인 투자 계획들을 다 소화할 수는 없다"며 미국이라든가 한국 업체들이 중장기적으로 수혜를 볼 것"이라고 설명했다.

한국신용평가는 2026년 글로벌 저성장, 중국 부진, 보호 무역주의 등이 국내산업 전반에 부정적 영향을 끼칠 것으로 전망했다. 이 중 석유화학, 건설, 철강, 이차전지 등의 산업이 비우호적이 상황에 놓일 것으로 내다봤다.

석유화학은 불황이 장기화되고 있다. 수요부진과 공급과잉 영향으로 제품 스프레드가 저조한 수준에서 지속되고 있다. 권기혁 한국신용평가 기업평가본부장은 "석유화학은 수요 부진과 공급 과잉이라는 이중고를 겪고 있다"며 "내년에도 글로벌 에틸렌 신증설이 예고됐고 글로벌 저성장 때문에 수요가 크게 회복될 가능성도 낮다"고 설명했다. 이어 "지난 3년간 신용등급 조정이 진행됐는데 향후 사업구조 개편의 내용, 실행 가능성 성과 전망 등에 향방이 달려 있다"고 덧붙였다.

건설도 서울 등 일부 수도권을 제외한 대부분의 지역에서 분양경기 부진 지속되고 있고 잇따른 안전사고와 정부의 관련 규제 강화로 건설업 전반의 불확실성이 증대할 것으로 전망했다. 그는 "건설 투자 감소로 매출 기반이 축소되고 안전 관리 비용이 증가하면서 이익 창출 규모도 줄어들고 있다"며 "매출 채권에서 발생하는 대손 그다음에 우발 채무 관련 손실이 늘어나는 과정에서 또한 안전사고 리스크도 현실화되면 건설사의 신용등급 하향 압력이 확대될 수 있다"고 강조했다.

철강의 경우 수요 부진 속, 통상 불확실성 확대로 업황 부담이 가중되고 있다고 평가했다. 그는 "철강은 재무적으로는 양호한 비율을 유지했다"면서도 "향후에는 탄소 배출 저감 등 환경·사회·지배구조(ESG) 대응 및 해외 설비 투자에 따른 자금 부담이 있기 때문에 실적 저하와 과중한 차입금의 확대가 겹치면 신용 위험이 확대될 수 있는 상황"이라고 설명했다.

이차전지의 경우 미국 외 시장에서 중국기업과의 경쟁이 큰 부담으로 작용할 것으로 내다봤다. 그는 "설비투자를 집행하면서 차입금이 많이 증가된 상태"라며 "투자 성과의 실현이 계속 지연이 된다면 향후 신용등급 하향 압력이 확대될 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 금융 분야에서의 매크로 측면으로 통화질서의 불확실성이 크레딧 이슈가 될 것으로 내다봤다. 그는 "금값의 고공행진이나 달러 스테이블 코인의 승인 등이 달러 중심의 글로벌 통화질서가 흔들리고 있는 상황"이라며 "이 상황이 비기축통화인 원화의 변동성 약세를 고착화하거나 확대할 수 있는 상황"이라고 말했다. 이어 "이런 요인들과 국내에서의 달러 수요 요인들 때문에 앞으로도 원화는 계속 약세를 보일 가능성이 매우 높다"고 덧붙였다.





또한 정부 정책도 모니터링 요소다. 그는 "정책 부분에서는 중대재해 처벌 강화, 노란봉투법 등이 국내 건설 투자 중심으로 투자를 위축할 가능성에 대해서 보고 있다"며 "개정 상법에 따른 영향으로 그룹 산하 계열사들에 반영돼 유사시 지원 가능성의 변화 필요성이 이제 발생할 수도 있다"고 말했다.





