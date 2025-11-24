"내 집 마련, 이번 생에 되겠나"…서울 30대 무주택 가구 53만 역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 30대 무주택 급증…소유율 25% 추락

집값·대출 규제 겹쳐 청년층 내집 장벽 높아져

지난해 서울에 사는 30대 가구의 주택 소유율이 관련 통계 작성 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 무주택 가구는 사상 최대치를 기록했지만 집을 보유한 30대는 3년째 감소세를 이어가며 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다.

남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지의 모습. 연합뉴스

24일 국가데이터처(옛 통계청) 주택소유통계에 따르면 지난해 서울의 30대 가구주 기준 무주택 가구는 52만7729가구로 집계됐다. 전년보다 1만7215가구 늘어난 것으로 2015년 통계 작성 이후 최대 규모다.

서울의 30대 무주택 가구는 2015년 47만5606 가구에서 2018년 45만6461 가구까지 줄었다가 2019년 이후 6년 연속 증가세다. 특히 2023년과 지난해에는 증가 폭이 1만7000 가구대로 확대되며 역대 최대 수준을 기록했다.

반면 집을 보유한 30대 가구는 3년째 감소했다. 지난해 서울 30대 주택 소유가구는 18만3456가구로 전년 대비 7893가구 감소해 마찬가지로 역대 최저 수준이다. 무주택 가구는 주택 소유가구보다 2.9배 많아 격차 역시 사상 가장 컸다.

서울의 30대 주택 소유율은 2015년 33.3%에서 꾸준히 하락해 지난해 25.8%까지 떨어졌다. 2021년(31.2%) 소폭 반등했지만 2022년 다시 20.3%로 하락한 뒤 회복하지 못한 상태다.

집값 급등·대출 규제…청년층 내 집 마련 더 멀어져

서울 강남구 부동산에 매매 관련 안내문이 부착돼 있는 모습. 연합뉴스

전국 30대 주택 소유율(36.0%) 또한 6년 연속 떨어졌으나 서울과는 10%포인트 이상 차이가 난다. 전문가들은 "서울 집중 현상과 서울 집값 급등이 청년층의 자가 진입을 더욱 어렵게 만든다"고 분석했다.

또한 결혼·취업 시기 지연, 1인가구 증가 등 구조적 요인도 소유율 하락에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 데이터처 관계자는 "서울은 1인가구 비중이 높아 상대적으로 주택 소유율이 낮게 나타난다"고 설명했다.

여기에 정부의 강력한 부동산·대출 규제도 부담으로 작용한 것으로 보인다. LTV 축소 등 대출 문턱이 높아지며 "현금 부자만 집을 살 수 있다"는 청년층 불만도 커지고 있다.





한편 토지주택연구원이 청년(19~39세) 무주택 1인가구 700명을 조사한 결과에서 응답자의 83.2%가 '내 집 마련이 필요하다'고 답했다. 필요한 정책으로는 주택 구입자금 지원(24.3%), 전세자금 지원(22.3%)이 가장 많았으며 이어 공공임대 공급(18.6%), 공공분양(14.4%) 순으로 나타났다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

