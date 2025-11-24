본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"내 집 마련, 이번 생에 되겠나"…서울 30대 무주택 가구 53만 역대 최대

박은서인턴기자

입력2025.11.24 14:13

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

서울 30대 무주택 급증…소유율 25% 추락
집값·대출 규제 겹쳐 청년층 내집 장벽 높아져

지난해 서울에 사는 30대 가구의 주택 소유율이 관련 통계 작성 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 무주택 가구는 사상 최대치를 기록했지만 집을 보유한 30대는 3년째 감소세를 이어가며 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다.

"내 집 마련, 이번 생에 되겠나"…서울 30대 무주택 가구 53만 역대 최대 남산에서 바라본 서울시내 아파트 단지의 모습. 연합뉴스
AD

24일 국가데이터처(옛 통계청) 주택소유통계에 따르면 지난해 서울의 30대 가구주 기준 무주택 가구는 52만7729가구로 집계됐다. 전년보다 1만7215가구 늘어난 것으로 2015년 통계 작성 이후 최대 규모다.


서울의 30대 무주택 가구는 2015년 47만5606 가구에서 2018년 45만6461 가구까지 줄었다가 2019년 이후 6년 연속 증가세다. 특히 2023년과 지난해에는 증가 폭이 1만7000 가구대로 확대되며 역대 최대 수준을 기록했다.


반면 집을 보유한 30대 가구는 3년째 감소했다. 지난해 서울 30대 주택 소유가구는 18만3456가구로 전년 대비 7893가구 감소해 마찬가지로 역대 최저 수준이다. 무주택 가구는 주택 소유가구보다 2.9배 많아 격차 역시 사상 가장 컸다.


서울의 30대 주택 소유율은 2015년 33.3%에서 꾸준히 하락해 지난해 25.8%까지 떨어졌다. 2021년(31.2%) 소폭 반등했지만 2022년 다시 20.3%로 하락한 뒤 회복하지 못한 상태다.

집값 급등·대출 규제…청년층 내 집 마련 더 멀어져
"내 집 마련, 이번 생에 되겠나"…서울 30대 무주택 가구 53만 역대 최대 서울 강남구 부동산에 매매 관련 안내문이 부착돼 있는 모습. 연합뉴스

전국 30대 주택 소유율(36.0%) 또한 6년 연속 떨어졌으나 서울과는 10%포인트 이상 차이가 난다. 전문가들은 "서울 집중 현상과 서울 집값 급등이 청년층의 자가 진입을 더욱 어렵게 만든다"고 분석했다.


또한 결혼·취업 시기 지연, 1인가구 증가 등 구조적 요인도 소유율 하락에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 데이터처 관계자는 "서울은 1인가구 비중이 높아 상대적으로 주택 소유율이 낮게 나타난다"고 설명했다.


여기에 정부의 강력한 부동산·대출 규제도 부담으로 작용한 것으로 보인다. LTV 축소 등 대출 문턱이 높아지며 "현금 부자만 집을 살 수 있다"는 청년층 불만도 커지고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 토지주택연구원이 청년(19~39세) 무주택 1인가구 700명을 조사한 결과에서 응답자의 83.2%가 '내 집 마련이 필요하다'고 답했다. 필요한 정책으로는 주택 구입자금 지원(24.3%), 전세자금 지원(22.3%)이 가장 많았으며 이어 공공임대 공급(18.6%), 공공분양(14.4%) 순으로 나타났다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기