꿈쩍않는 고환율, 외환당국 주말 긴급회의…복지부·산업부도 참여(종합)

원달러 환율이 1480원대를 위협하는 오름세가 이어지자 정부가 긴급 회의를 열어 대응책 마련에 나섰다.

14일 기획재정부는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 이날 오후 정부서울청사에서 관계기관 합동 '긴급 경제장관 간담회'를 주재하고 국내외 금융·외환시장 동향을 점검하고 대응방향을 논의했다고 전했다. 회의 결과에 대해선 별도의 메시지를 내놓지 않았다.

정부가 휴일 오후 긴급 회의를 소집한 것은 그만큼 외환시장 움직임이 심상치 않다고 판단했기 때문이라는 분석이다. 이달 들어 원달러 환율은 147원을 넘어 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준으로 치솟았다. 지난 12일 주간거래 종가는 1473.7원이었지만, 야간거래에서는 장중 1479.9원까지 오르며 1500원에 바짝 다가갔다.

이날 회의에는 이억원 금융위원장, 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 하준경 대통령실 경제성장수석, 이스란 보건복지부 1차관, 박동일 산업통상부 산업정책실장이 참석했다고 기재부는 설명했다.

통상의 외환·금융 당국자의 범위를 넘어 복지부·산업부까지 논의에 참여했다는 것은 외환시장의 주요 수급주체인 국민연금 해외투자분과 수출업체 달러보유분까지 포괄적으로 살펴본다는 의미로 해석된다. 동시에 대통령실 차원에서도 환율 움직임을 주시하고 있다는 취지로 읽힌다.





시장에서는 단기적 수급 요인을 떠나 성장, 주요국과의 금리차, 투자 수요 등 추가 매력 등 주요 가격 결정 요인들이 크게 바뀌지 않으면 환율 상승 추세가 당분간 이어질 것으로 보고 있다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

