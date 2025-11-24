[이슈]뜨겁게 달궈진 완도군수 선거…7파전 속 '혼탁' 양상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'3선 제한' 신우철 군수 공백, 전남 최대 격전지 부상

후보 간 차별화 경쟁 치열…대결 구도에 법적 논란까지

민주당 공천=당선…전복 침체와 지역소멸 등 핵심 이슈

내년 6월 제9회 전국동시지방선거가 다가오면서 전남 완도군수 선거가 지역 최대 격전지로 부상하고 있다.

3선 연임 제한으로 신우철 군수가 퇴장하면서 사실상 공석이 되는 군수 자리를 놓고 당초 8명으로 거론되던 후보군은 신영균 전 완도군 경제산업국장이 불출마를 선언하며 7명 체제로 재편됐다.

그러나 선거가 절반가량 남은 시점부터 일부 후보들을 둘러싼 고소·재수사 등 각종 이슈가 터져 나오며, 선거전이 벌써 혼탁 양상이다.

(윗쪽 왼쪽부터) 김신 전 완도군의원, 신의준 전남도의원, 이철 전남도의원, 우홍섭 전 진도부군수, 지영배 전 전남도국장, 김세국 전 전남도감사관, 허궁희 완도군의원, 신영균 전 완도군국장

◆신의준-이철, 완도 출신 도의원…협력과 경쟁, 미묘한 관계

같은 완도 출신으로 전남도의회에서 함께 활동해온 신의준 도의원과 이철 도의원의 관계도 주목받고 있다. 두 사람은 완도군을 대표하는 도의원으로서 연륙·연도교 건설, 섬 지역 식수난 해결, 해상경계 분쟁 대응 등 지역 현안에서 협력해왔다.

특히 신의준 도의원은 제주도와의 장수도 인근 해역 관할권 분쟁에서 완도바다지킴이 대책위원장을 맡아 대응을 주도했으며, 이철 전 도의원은 전남도의회 부의장으로서 완도 섬 지역의 연륙·연도교 건설과 광역상수도 확충을 적극적으로 추진해왔다.

지역 정가에서는 두 사람이 그동안 완도 현안에서 협력자였지만, 이번 군수 선거에서는 경쟁자로 맞붙게 되면서 미묘한 긴장감이 형성되고 있다. 특히 두 사람 모두 완도 1·2선거구를 각각 대표하는 도의원 출신이라는 점에서 지역 기반이 겹치는 부분이 있어 표심 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

◆일부 후보 둘러싼 법적 공방…경찰·검찰 조사 진행 중

일부 후보들을 둘러싼 법적 공방이 선거판의 변수로 떠오르고 있다. 최근 한 도의원 출신 후보가 특정 언론사의 관련자를 명예훼손 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 방파제 관련 의혹과 문자 메시지를 둘러싼 공방이 고소로 이어진 것으로 전해지며, 현재 경찰이 조사를 진행 중이다.

또 한 후보의 배우자도 고소를 당해 경찰 조사를 받은 것으로 전해졌다. 이 사건은 경찰 조사 후 검찰로 송치됐으나, 현재 검찰에서 재수사를 요청한 상태인 것으로 알려졌다.

또 다른 후보도 부군수 재임 시절과 관련한 의혹으로 경찰 수사를 받았던 것으로 알려지면서 선거 전략에 일부 차질을 빚고 있다. 일단 무혐의 처분을 받았으나 이 문제가 아직 명확한 결론이 나오지 않아 어떻게 마무리되느냐에 따라 선거 판세에 영향을 미칠 수 있다는 관측이다.

◆김신, 여론조사 '1위'…4번째 도전 '불굴의 의지'

김신 전 완도군의원은 4번째 군수 도전에 나섰다. 8년간의 군의원 활동과 20여 년의 정치 경력을 바탕으로 "3번의 낙선을 겪었지만 포기할 수 없는 완도사랑의 꿈, 장보고의 꿈을 이루겠다"며 강한 의지를 표명했다.

주목할 점은 김 전 의원이 최근 실시된 각종 여론조사에서 꾸준히 1위를 차지하고 있다는 것이다. 지역 정가에서는 김 전 의원의 높은 인지도가 여론조사 1위의 배경으로 분석하고 있다.

복수의 지역 여론조사 기관이 실시한 조사 결과를 종합하면, 김신 전 의원이 20~25% 수준의 지지율로 선두를 달리고 있으며, 뒤를 이어 신의준 도의원, 이철 도의원, 우홍섭 전 부군수, 지영배 전 국장 등이 2~5위권을 형성하며 치열한 경쟁 구도를 보이고 있다.

◆신의준 도의원, '바닥 조직력' 강점…수산업 전문성 부각

전남도의회 농수산위원장을 지낸 신의준 도의원은 지역 조직 기반이 탄탄한 실질적 '현장형' 후보로 꼽힌다. 수산업 경쟁력 강화와 해상 경계 분쟁 대응 등에서 쌓은 전문성을 내세워 "수산이 살아야 완도가 산다"는 구호로 민심 공략에 주력하고 있다.

신 도의원은 전복 어가 고통 분담 정책, 연륙·연도교 건설 등을 핵심 공약으로 제시하며 현장 중심의 정책 행보를 이어가고 있다. 특히 지역 조직과의 긴밀한 네트워크가 경쟁 후보들과의 차별점으로 평가받고 있다.

연령별로는 30~40대 젊은 층에서 신 도의원에 대한 관심이 높게 나타나고 있으며, 이는 청년 인구 유입과 지역소멸 위기 극복을 강조한 공약이 호응을 얻고 있기 때문으로 풀이된다.

◆이철 도의원, 강한 추진력…박지원 전 의원과 긴밀한 관계

이철 도의원은 그간 강한 추진력과 현장 중심 리더십으로 지역에서 높은 인지도를 구축해왔으며, 지난 9월 20일 완도문화예술의전당에서 저서 '이철의 약속' 출판기념회를 개최하며 사실상 군수 출마를 선언했다.

특히 이 도의원은 박지원 전 국회의원과의 관계를 선거 전략의 주요 카드로 활용하고 있는 것으로 전해진다.

여론조사에서는 이철 도의원이 3~4위권에 있으며, 50대 이상 중장년층에서 비교적 고른 지지를 받는 것으로 나타났다.

◆우홍섭 전 부군수, 공무원 조직력 강점

완도 출신의 우홍섭 전 진도부군수는 7급 공채 출신으로 31년간 공직을 거치며 쌓은 공무원 조직력을 강점으로 내세우고 있다. 실무 행정가로서의 풍부한 경험과 지역 인맥, 특히 공무원 사회와의 두터운 네트워크가 경쟁력으로 평가받고 있다.

우 전 부군수는 행정 전문가로서 현장에 가장 적합한 공약을 내세우고 있는 것으로 알려졌다. 조직력과 실무 능력을 바탕으로 반전을 노리고 있다는 분석이다.

여론조사에서 우 전 부군수는 4~5위권에 머물고 있으나 60대 이상 고령층과 공무원 출신들 사이에서 상대적으로 높은 지지를 받는 것으로 파악되면서 차후 인지도가 향상될 것으로 보인다,

◆지영배 전 국장, 한전공대 설립 핵심…중앙 네트워크 강점

지영배 전 전남도 국장은 한전공대 설립 과정에서 핵심 역할을 맡았던 인물로, '대형 국책사업 추진 경험'이 대표 자산이다. 중앙 부처와 지방행정을 넘나든 경력으로 정책 기획 역량이 높이 평가된다. 최근 출마를 공식화한 것으로 알려지며 선거판에 본격 합류했다.

다만 지역 내 대중적 인지도와 조직력 확보는 풀어야 할 과제로 꼽힌다. 여론조사에서는 5~6위권에 머물고 있으며, 학력이 높은 40~50대 전문직 종사자들 사이에서 일정한 지지를 받고 있다.

◆김세국 전 감사관, '청렴·전문성' 내세워 정면승부

행정고시 출신의 김세국 전 전남도 감사관은 감사원과 전남도에서 감사 업무를 수행한 '청렴·전문 행정관' 이미지를 전면에 내세우고 있다.

수산물 융복합 6차 산업단지 조성, 읍면 특색 축제 추진 등 구체적 공약을 발표하며 일찌감치 출마를 공식화했다.

행정 전문성은 강점이나, 상대적으로 취약한 지역 조직 기반을 얼마나 보완할지가 관전 포인트로 꼽힌다. 여론조사에서는 5~7위권을 오가고 있으며, 60대 이상 고령층 중 청렴과 원칙을 중시하는 유권자들에게 소구하고 있다.

◆허궁희 군의원, 현직 강점 발판으로 출사표

현직 완도군의원인 허궁희 의원도 군수 선거에 출마할 예정이다. 의정 경험에서 기반한 현안 파악 능력이 강점이라는 평가가 있지만, 다른 후보들과 차별화된 비전 제시가 관건이라는 지적도 있다.

여론조사에서는 5~7위권에 있으며, 지역 의정 활동을 통해 형성된 지지 기반을 확대하는 것이 과제로 남아 있다.

◆신영균 전 국장 불출마…구도 재편

신영균 전 완도군 경제산업국장은 35년간 중앙·지방 행정을 누빈 베테랑으로 꼽혀왔으나, 최근 출마 포기 선언을 내놓으며 선거 구도가 7파전으로 정리됐다. '글로벌 오션시티 완도'를 비전으로 제시하며 활발히 움직여왔으나 결국 완주를 접었다.

◆민주당 공천이 곧 당선…수산 위기·인구 감소가 최대 이슈

완도는 전통적 민주당 강세 지역으로, 사실상 민주당 공천이 본선 승패를 가른다는 평가가 지배적이다. 전복 산업 침체 대응, 청년 인구 유입, 지역소멸 위기 극복이 핵심 의제로 떠오르고 있다.

현재 후보군은 행정 전문가(김세국·지영배·우홍섭), 정치 경험 축적형(김신·신의준·이철·허궁희)으로 구분되며 각자 강점을 앞세워 차별화 전략을 모색하고 있다. 다만 일부 후보를 둘러싼 법적 공방과 재수사 이슈가 향후 공천 구도에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

지역 정가의 한 관계자는 "공천부터 본선 못지않은 경쟁이 예상되는 상황에서 잡음까지 더해지면서 유권자들의 판단이 어느 때보다 까다로워질 것"이라며 "현재 선두를 달리는 김신 전 의원을 공략하기 위한 타 후보들의 차별화된 선거 전략이 대결 구도의 핵심이 될 것"이라고 말했다.





또 다른 지역 관계자는 "일부 후보를 둘러싼 법적 이슈들이 어떻게 마무리되느냐에 따라 판세가 요동칠 수 있다"며 "깨끗한 선거를 바라는 유권자들의 목소리가 그 어느 때보다 크다"고 덧붙였다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

