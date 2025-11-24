배움의 끝은 축제!… 영덕군, '2025 문화예술교육축제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영덕, 주민이 예술가 되다

지루한 일상에 예술적 영감을 더했다. 영덕군이 주최한 문화예술교육축제가 교육생들의 땀과 노력이 담긴 풍성한 성과를 선보이며 성황리에 막을 내렸다.

경북 영덕문화관광재단은 지난 22일, 올 한 해 쉼 없이 달려온 문화예술교육의 성과를 총정리하는 '2025 영덕 문화예술교육축제'를 성황리에 개최했다.

영덕문화예술교육축제에 400여명의 관객이 모여 예술교육생들의 발표 무대를 감상했다. 영덕문화관광재단 제공

2025년 1년간의 문화예술교육 성과를 지역민과 함께 공유하기 위해 마련한 이번 축제는 △청춘힐링 실버발레(노년) △새싹하모나이즈(아동) △YOUNG DRUM(청소년) △다시 이곳을 그리다(중장년) 등 '꿈다락 문화예술학교 생활거점형 사업'의 프로그램을 비롯해 △파도타고 탈춤타고 △YD빅밴드 △영덕하모나이즈(어린이 영어뮤지컬) △꿈의 무용단 △꿈의 앙상블(청소년 오케스트라) △예주문화강좌(악기·미술·어린이 예술교육 프로그램) 등 총 14개 팀 229명이 무대에 섰고 400여명의 관객이 참석했다.

특히 이번 문화예술축제의 중심은 국가공모사업으로 진행된 '꿈다락 문화예술학교 생활거점형 사업'의 4개 프로그램으로, 노년부터 중장년, 청소년, 어린이까지 다양한 세대의 수강생들이 각기 다른 장르의 공연을 발표하며 환호를 이끌어냈다.

그 외에도 대금, 태평소, 가곡교실, 오카리나, 하모니카, 통기타 등 예주문화강좌 수강생들도 열심히 배우고 익힌 교육의 결과물을 선보이며 격려의 박수를 받았다.

낮에는 각자의 삶터에서 일하고 공부하다 저녁 시간에 모여 수업과 연습에 매진했던 참여자들은 "오늘 발표 무대에 서보니 1년이란 시간이 고스란히 생각나 나자신이 대견하고 감격스러웠다"며 "내년에는 더 열심히 배우고 연습해서 더욱 성장한 실력을 선보이겠다"는 다짐을 잊지 않았다.

영덕문화관광재단 관계자도 "이번 문화예술축제는 단순한 교육 발표의 장을 넘어 지역문화가 전 세대로 확장돼 가고 있음을 확인한 감동적인 시간이었다"며 "재단의 문화예술교육은 내년에도 지역의 특성과 수요를 반영해 더욱 다채로운 강좌를 열 예정이니 많이 참여해주기를 바란다"는 당부를 전했다.





군민 누구에게나 열려있는 문화예술교육 프로그램에 대한 자세한 소식은 영덕문화관광재단 홈페이지와 예술진흥팀으로 문의하면 된다.





영남취재본부 김철우 기자

