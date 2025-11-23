본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

드론 1000대 이상 날리면 되겠네…中 스타링크 무력화 실험 결과

김은하기자

입력2025.11.23 18:15

시계아이콘01분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중국 저장대·베이징이공대 연구진, 논문 발표

중국이 우크라이나 전쟁에서 통신 유지에 핵심 역할을 했다고 평가받는 스페이스X의 저궤도(LEO) 위성 인터넷 '스타링크(Starlink)' 체계를 무력화할 방법을 찾았다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 23일(현지시간) 보도했다. 중국은 대만 유사시 스타링크가 전쟁 양상을 근본적으로 바꿀 수 있는 변수이자 군사적 위협이라고 판단해왔다.


중국 저장대·베이징이공대 연구진은 지난 5일 중국 학술지 '시스템공학과 전자기술'에 발표한 논문에서 대만 전역(약 3만6000㎢)의 스타링크 연결을 효과적으로 차단하려면 고도 20㎞급 전자전 드론 1000~2000대를 공중에 격자 형태로 분산 배치해야 한다는 시뮬레이션 결과를 발표했다.


드론 1000대 이상 날리면 되겠네…中 스타링크 무력화 실험 결과 2022년 11월 13일(현지시간) 우크라이나 국민들이 헤르손의 스타링크 위성 기반 광대역 기지국 근처에 서서 휴대전화를 사용하고 있다. AFP 연합뉴스
AD

SCMP는 연구진이 대만 크기의 지역 전체에 걸친 스타링크를 교란하는 것이 기술적으로 가능하기는 하다고 했다. 다만, 이를 위해 1000∼2000대의 전자전 드론을 동원하는 큰 규모의 작전 수행이 필요하다는 점을 보여줬다고 했다.


논문에 따르면 스타링크는 수천 기의 저궤도 위성이 초고속으로 지상 단말과 동적 네트워크를 구성하고, 실시간 주파수도약(FH)·위성 간 레이저 링크·다중 경로 연결을 통해 자동 우회하는 구조다. 기존 몇 기의 지상 재머(전파를 교란·차단하거나 주파수를 방해하는 식으로 드론이나 무인기를 추락시키는 장비)만으로 교란이 사실상 불가능하다. 결국 논문은 대규모 '공중에 격자 형태로 분산 배치된 재머 드론망'이 유일한 무력화 방안이라고 주장했다.


드론 1000대 이상 날리면 되겠네…中 스타링크 무력화 실험 결과 스타링크. AFP 연합뉴스

SCMP는 중국 군사 기관과 전문지들을 인용해 "스타링크 수천 기를 ASAT(반위성무기)로 물리적으로 제거하는 것은 비용·시간 면에서 불가능하다"며 중국군이 '스타링크 킬러' 기술을 전략적 우선순위로 두고 전자전 역량 강화에 속도를 내고 있다고 전했다. 다만 베이징이공대 연구진은 "스타링크 단말기의 방사 패턴 등 일부 핵심 기술이 비공개라 이번 결과는 예비적인 것"이라며 실제 데이터를 확보하면 평가 정확도가 크게 높아질 것이라고 부연했다.


대만 침공을 노리는 중국으로선 스타링크는 가장 큰 변수다. 러시아가 우크라이나 통신망을 초기에 마비시키려 했지만 실패한 것도 이 때문이다. 약 3만 대의 스타링크 단말기가 공급된 뒤 우크라이나군은 드론 영상 전송·정찰·원격 타격·지휘통제(C2)를 모두 유지하며 전선을 유지했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

SCMP는 "중국 과학자들의 획기적인 시뮬레이션 연구는 중국인민해방군이 역사상 가장 탄력적인 통신 시스템을 어떻게 침묵시킬 수 있을지에 관한 현재까지 가장 상세한 공개 분석을 제시한다"고 짚었다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기