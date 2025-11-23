본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

강기정 “AI 대안사업 12월 보고”…NPU·모빌리티 예산 협의 중

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.23 09:55

시계아이콘00분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국가 AI센터 후속 전략 논의
정부·여당과 예산 조율 진행
NPU 컴퓨팅센터·자율주행 실증 등
광주시 대안 사업 구체화 작업도

강기정 광주광역시장이 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 실패 이후 마련한 대안 사업과 관련 "12월 중 시민들에게 구체적으로 보고하겠다"고 밝혔다. 광주시는 NPU 컴퓨팅센터와 AI 모빌리티 신도시 등 후속 전략을 중심으로 정부·여당과 예산 협의를 이어가고 있다.

강기정 “AI 대안사업 12월 보고”…NPU·모빌리티 예산 협의 중 강기정 광주광역시장이 지난 5일 오전 서울 신라호텔에서 열린 ‘제10회 서울미래컨퍼런스’에 참석해 '대한민국 AI 3강 AI 실증도시 광주'를 주제로 기조연설을 하고 있다. 광주시 제공
AD

23일 광주시에 따르면 강기정 시장은 시민정책참여단 간담회 내용을 소개하는 문자메시지를 통해 "AI 선도도시 광주를 위해 국비 확보에 총력을 다하고 있다"며 이같이 밝혔다. 강 시장은 NPU(신경망처리장치) 컴퓨팅센터와 AI 모빌리티 신도시 예산 확보를 언급하며 정부·여당과 협의 중인 핵심 사업들을 제시했다.


광주시는 국가 AI 컴퓨팅센터 유치 실패 이후 'AI 메가샌드박스' 전략을 근간으로 NPU 기반 컴퓨팅센터 유치, AI 규제프리 실증도시 조성 등을 정부에 제안해 후속 논의를 이어가고 있다. 강 시장이 "예산을 확보하겠다"고 밝힌 만큼, 정부와의 협의가 일정 수준 진전됐다는 해석이 나온다.


지난 21일 열린 광주시의회 AI특위 4차 조찬간담회에서도 관련 논의가 공유됐다.


김영창 광주시 인공지능산업실 미래차산업팀장은 광주 전역을 모빌리티 실증도시로 확장하는 총 2조5,000억 원 규모의 장기 계획을 소개하며, "장기 과제이지만 단기적으로는 규제 특례를 활용한 자율주행 택시 실증부터 검토 중"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

시 관계자는 "AI 대안 사업들에 대해 정부 부처와 여당과의 협의가 진행 중"이라며 "아직 확정 단계는 아니어서 상세 공개는 어렵지만, 이후 시민들에게 설명할 예정"이라고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기