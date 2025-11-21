본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

최태원 회장 "인공지능으로 사회적가치 측정…자본주의 전환해야"

조성필기자

입력2025.11.21 16:26

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

재무 중심 경영 한계 지적
"측정 가능해지면 행동 바뀌어"
기업 KPI, 가치 창출로 이동

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장은 "인공지능(AI)을 활용해 사회적가치를 정량화하고 이를 기반으로 기업 경영 기준과 자본주의 체계를 전환해야 한다"고 말했다.


최태원 회장 "인공지능으로 사회적가치 측정…자본주의 전환해야" 최태원 SK회장이 21일 일본 도쿄대 야스다 강당에서 개최된 ‘도쿄포럼2025’에서 개회사를 진행하고 있다. SK수펙스추구협의회 제공
AD

최 회장은 21일 일본 도쿄대 야스다 강당에서 개막한 '도쿄포럼 2025' 기조연설에서 "기존의 재무 중심 자본주의로는 사회 문제 해결에 한계가 있다"며 이같이 밝혔다. 그는 "환경 위기와 사회 양극화 등 다양한 사회 문제에 직면해 있다"면서 "기존 자본주의는 재무 성과에 집중해 사회적가치에 대한 보상이나 인센티브가 거의 없었다"고 지적했다. 최 회장은 또 "사회적 가치는 측정이 어려워 자원의 최적 배분이 이뤄지지 않았고, 이로 인해 문제 해결도 지연됐다"며 "디지털 기술과 AI는 이러한 가치를 객관적으로 측정할 수 있게 하는 유효한 도구가 될 수 있다"고 했다.


최 회장은 "사회적가치가 측정되고 평가되기 시작하면 기업의 행동 기준이 달라지고, 자원 배분 방식도 재무 성과 중심에서 가치 창출 중심으로 이동하게 된다"며 "자본주의 구조 자체를 바꾸는 변화로, SK는 이미 계열사별로 일자리 창출, 납세, 환경 영향 등을 플러스·마이너스로 정량 평가하고 있다"고 했다. 이어 "앞으로 기업의 핵심성과지표(KPI)는 재무 성과에만 머무르지 않고 사회적가치를 훼손하지 않는 수준을 넘어 매년 확대하는 방향으로 설정될 것"이라며 "이 같은 변화가 경영 의사결정 체계에도 근본적인 전환을 가져올 것"이라고 강조했다.


도쿄포럼은 급격한 기술 발전과 지정학적 불확실성 속에서 지속가능한 대안을 논의하기 위해 최종현학술원과 도쿄대가 2019년부터 공동 개최하고 있다. 올해는 '자본주의를 다시 생각하다: 다양성, 모순, 그리고 미래(Rethinking Capitalism: Varieties, Contradictions, and Futures)'를 주제로 열렸다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최 회장은 같은 날 열린 '비즈니스 리더 세션'에도 참석해 후지이 데루오 도쿄대 총장, 이와이 무츠오 일본경제동우회 회장 대행, 이한주 뉴베리글로벌 회장 등과 함께 AI 기반 '협력적 자본주의(Collaborative Capitalism)'의 가능성을 논의했다. 행사에는 김유석 최종현학술원 대표 겸 한국고등교육재단 대표, 마리안 베르트랑 시카고대 교수 등 학계 및 산업계 관계자들이 참석했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기