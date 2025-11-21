부산 기장군, ‘아동학대 예방주간’ 맞아 민·관·경 합동 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 함께하는 아동권리 인식 개선·안전한 성장 환경 구축

기장군(군수 정종복)은 '아동학대 예방주간'을 맞아 최근 아동학대 예방을 위한 민·관·경 합동 홍보 캠페인을 실시했다고 21일 전했다.

이 캠페인은 지난 17일부터 18일까지 양일간 기장읍 교리초등학교와 오시리아 소재 롯데몰에서 주민과 학생들을 대상으로 진행, 기장군, 기장경찰서, 부산동부아동보호전문기관 관계자들이 함께 참여했다. 캠페인 참여자들은 아동학대 예방의 중요성과 신고 요령 등을 안내하며 지역 주민들의 관심과 동참을 요청했다.

또 캠페인 현장에서는 ▲아동권리 퀴즈 ▲홍보물 배부 ▲아동학대 대응 안내 등 체험형 홍보 활동을 병행하여 아동의 권리에 대한 인식 개선과 아동학대 문제에 대한 공감대를 확산하는 데 힘썼다.

정종복 기장군수는 "아동학대 예방은 행정기관뿐 아니라 지역사회 모두의 관심과 참여가 필요하다"라며 "아이들이 안전하게 보호받고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 협조를 바란다"고 강조했다.





기장군은 아동학대 대응 전문성 강화를 위해 아동학대전담공무원을 배치하고 24시간 대응체계를 운영하고 있다. 또 유관기관과의 정보 공유 및 협력체계를 강화하기 위해 매월 정보연계협의체를 구성·운영하는 등 아동학대 예방과 조기 대응을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.

기장군이 아동학대 예방을 위한 유관기관 합동 홍보 캠페인 진행하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

